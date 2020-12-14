NBA／KD歸來！詹皇發文祝賀：很高興看到你回到賽場
NBA／KD歸來！詹皇發文祝賀：很高興看到你回到賽場
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-14 10:01:39｜update2020-12-14 10:19:35
布魯克林籃網主將「KD」Kevin Durant今天在季前熱身賽先發出賽23分鐘，砍下15分、3助攻、3籃板，率隊以119:114擊敗華盛頓巫師，而看到他健康回歸的出色表現，宿敵「詹皇」LeBron James也在社群網站上發文稱讚。
Durant今天首節開賽就用一次暴扣，為籃網拿到前2分，而這也是他在暌違552天後首次得分，James立刻轉發影片，並且寫到，「太棒了！很欣慰看到你回歸屬於你的地方。回到賽場，哥們！@杜蘭特」。Durant之前因為阿基里斯腱斷裂，因此在整個2019-20賽季都在休養，今天這場比賽不但是他傷癒歸隊首戰，也是披上籃網戰袍的第一場比賽。最終他牛刀小試，12投5中、得到15分，還送出2次阻攻，看起來奔跑和跳躍都已無大礙。而此役比賽中還有一次有趣的插曲，那就是首節巫師日籍前鋒八村壘搶下籃板後在KD面前扣籃，結果後者不甘示弱，立刻在球場另一端用一次標誌性的翻身跳投討回來，現場主播及賽評們看到這個動作和不服輸的心態都說：「這就是Durant！」