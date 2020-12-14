2021連假全出爐！內行曝「神級請假攻略」：放到以為離職

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2021連假全出爐！內行曝「神級請假攻略」：放到以為離職

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-14 10:05:04

▲一名女網友發文，表示先前曾拒絕了某公司的錄取通知，但現如今又想投履歷，不知適合嗎，貼文一出，也釣出面試官回應了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲2021年連續假期攻略曝光，身為上班族的你，趕緊來看看如何安排假期。（示意圖／取自 pixabay ）
2020再近半個月就要過去，而人事總處也已經公布明年的國定假日消息，不少人為了提早預約旅遊行程，紛紛開始規劃其連假運用。近日，就有不少網友討論「2021怎麼放假的攻略」，不少人直呼如果休假、特休請對地方，真的會「放到以為離職了」。
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而根據行政院人事行政總處公布2021年國定假日表中共有8個連續假期，總放假天數為116天，比今年多了1天，消息一出，不少網友在爆廢公社、PTT等各大論壇討論「休假攻略」。
不少網友指出「超多9天連假，特休用起來」、「已打算春節請二月8、9，剛好6、7是禮拜一，爽放11天」、「清明特休請6至10號，也能放10天」、「中秋也有9天連假可以放」、「二月真的請的好，放到以為已經離職了XD春節可以休11天，月底又有228可以放9天」、「已準備規劃春節放11天了哈哈」。

▲2021年行事曆出爐。（圖／行政院人事行政處）
▲2021年行事曆出爐。（圖／行政院人事行政處）
而綜合網友意見，《NOWnews》也為大家整理明年八大連假的請假攻略

跨年連放9天：

2021/1/1至2021/1/3是元旦的連續假期，若是多請12/28至31四天，就可以連放九天假。

春節連放11天：

2021/2/10至2021/2/16為明年的農曆春節，而正好2/6與2/7是週末，若請2/8、2/9，將可以爽放11天假。

228紀念日連放9天：

2021/2/27至2021/3/1為228紀念日，明年的228紀念日剛好有三天的連假，若請3/2至3/5，可以連放9天。

清明節連放10天：

2021/4/2至2021/4/5是兒童節、清明節的連續假期，若是4/6-4/9四天請特休，就可一次連休10天的假期。

端午節連放9天：

2021/6/12至2021/6/14是端午連續假期，只要多請6/15至6/18四天特休，就可以連休9天。

中秋連放9天：

2021/9/18至2021/9/21則是中秋，若多請9/22至9/24三天，就可以爽放9天連假。

雙十連放9天：

2021/10/9至2021/10/11雙十國慶，如果10/12到10/15連請四天假，就可以直接休9天。

2022跨年連放9天：
若請12/27至12/30四天特休假，就可以一次放9天連假，悠閒邁入2022年。（編輯：張嘉哲）
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