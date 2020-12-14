獨／台南霸氣老闆娘直播辱罵同業　遭檢方提起公訴

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潘慧玲指出，從108年7、8月開始，黃女不僅透過網路及其它方式惡意散布許多不利她的訊息，詆毀她、辱罵她，還跟蹤她，找人騷擾、恐嚇她及其它分店，導致4間店陸續停業至剩下1間，潘慧玲說，她將房子賣掉，孩子送至北部，整體損失約4千萬，身心也因此嚴重受創，求診心理醫生。
潘慧玲對黃孟婷提告妨害名譽、恐嚇、威脅、毀謗等，共20幾件，日前檢方起訴的只是其中1件，「收到這份起訴書，彷彿看到一絲曙光」，潘慧玲強調，「最難熬的已撐過去，我沒做錯事，我的事業一定會回來，也感謝客人及員工不離不棄」。
起訴書指出，黃孟婷為薇薇安美顏美體會館之負責人，潘慧玲為薇薇安娜美麗莊園之負責人，雙方因故不睦，黃孟婷基於公然侮辱之犯意，於民國108年7月27日凌晨1時2分許，在臉書其粉絲網頁上，以暱稱「安安＿一直很霸氣/已經過氣的老闆娘」張貼：「下午5點我第一次在霸氣老闆娘的粉絲專頁開直播，竟然不是靠北奧客，而是靠北貝爾」等內容。
接續於同日下午3時7分許，在上開粉絲網頁上張貼：「2019榮登最好笑排行~~5點直播，要來喔」等內容及上傳數張其與潘慧玲留言之截圖，復接續於同日下午5時許在上開粉絲網頁上直播時以「幹你娘、好好跟妳說妳不聽，就是要聽恁Ｘ徹妳，恁Ｘ現在就是在說妳」、「恁Ｘ看妳無啦、散赤查某、嘴Ｘ得要死」、「蕭查某，真的蕭查某阿，好好跟她，聽不懂人話」等內容，藉此辱罵潘慧玲，足以貶損潘慧玲之人格及名譽。
和被告黃孟婷所為，係犯刑法第309條第1項公然侮辱罪嫌，被告多次在網路上以刊登文字或直播之方式，妨害告訴人潘慧玲名譽，被告黃孟婷所犯2次公然侮辱罪嫌，犯意各別，檢方依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
針對遭起訴，記者致電黃孟婷公司，至截稿，黃孟婷未回應。