獨／台南霸氣老闆娘直播辱罵同業　遭檢方提起公訴

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

獨／台南霸氣老闆娘直播辱罵同業　遭檢方提起公訴

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-12-14 10:27:26

「薇薇安美顏美體會館」的負責人黃孟婷，在臉書直播辱罵同業，日前遭檢方提起公訴。
▲「薇薇安美顏美體會館」的負責人黃孟婷，在臉書直播辱罵同業，日前遭檢方提起公訴。（圖／民眾提供）
台南「薇薇安美顏美體會館」的負責人黃孟婷，以暱稱「安安＿一直很霸氣/已經過氣的老闆娘」活躍於網路社群，去（108）年在臉書粉專開直播辱罵潘慧玲，潘女蒐證後提告，日前台南地檢署偵查終結，對黃孟婷提起公訴。
我是廣告 請繼續往下閱讀
潘慧玲為薇薇安娜美麗莊園之負責人，她表示，黃女開直播不僅辱罵她，更要求她撤下公司招牌，理由是「兩家公司名稱差１個字，客人常搞混，而潘女的壞名聲影響黃女」，「黃女為公司在網路上買有利搜尋之關鍵字，認為潘女的公司沾了她的光」。
潘慧玲指出，從108年7、8月開始，黃女不僅透過網路及其它方式惡意散布許多不利她的訊息，詆毀她、辱罵她，還跟蹤她，找人騷擾、恐嚇她及其它分店，導致4間店陸續停業至剩下1間，潘慧玲說，她將房子賣掉，孩子送至北部，整體損失約4千萬，身心也因此嚴重受創，求診心理醫生。

潘慧玲對黃孟婷提告妨害名譽、恐嚇、威脅、毀謗等，共20幾件，日前檢方起訴的只是其中1件，「收到這份起訴書，彷彿看到一絲曙光」，潘慧玲強調，「最難熬的已撐過去，我沒做錯事，我的事業一定會回來，也感謝客人及員工不離不棄」。

起訴書指出，黃孟婷為薇薇安美顏美體會館之負責人，潘慧玲為薇薇安娜美麗莊園之負責人，雙方因故不睦，黃孟婷基於公然侮辱之犯意，於民國108年7月27日凌晨1時2分許，在臉書其粉絲網頁上，以暱稱「安安＿一直很霸氣/已經過氣的老闆娘」張貼：「下午5點我第一次在霸氣老闆娘的粉絲專頁開直播，竟然不是靠北奧客，而是靠北貝爾」等內容。

▲有民眾對黃孟婷犀利嗆辣的作風，相當反感。（圖／民眾提供）
▲有民眾對黃孟婷犀利嗆辣的作風，相當反感。（圖／民眾提供）
接續於同日下午3時7分許，在上開粉絲網頁上張貼：「2019榮登最好笑排行~~5點直播，要來喔」等內容及上傳數張其與潘慧玲留言之截圖，復接續於同日下午5時許在上開粉絲網頁上直播時以「幹你娘、好好跟妳說妳不聽，就是要聽恁Ｘ徹妳，恁Ｘ現在就是在說妳」、「恁Ｘ看妳無啦、散赤查某、嘴Ｘ得要死」、「蕭查某，真的蕭查某阿，好好跟她，聽不懂人話」等內容，藉此辱罵潘慧玲，足以貶損潘慧玲之人格及名譽。

和被告黃孟婷所為，係犯刑法第309條第1項公然侮辱罪嫌，被告多次在網路上以刊登文字或直播之方式，妨害告訴人潘慧玲名譽，被告黃孟婷所犯2次公然侮辱罪嫌，犯意各別，檢方依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
針對遭起訴，記者致電黃孟婷公司，至截稿，黃孟婷未回應。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

您贊成未來人工流產不再需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不再需要經過配偶同意？

繼續作答
開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

繼續作答
爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀