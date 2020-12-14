瑞芳猴硐台鐵段通車　林佳龍：西正線恢復需一個月以上

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瑞芳猴硐台鐵段通車　林佳龍：西正線恢復需一個月以上

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-12-14 10:14:35

瑞芳猴硐台鐵段通車　林佳龍：西正線恢復需一個月以上
▲交通部長林佳龍（前1）今日赴猴硐車站複查通車狀況。（圖／交通部提供）
台鐵瑞芳猴硐間走山導致鐵路中斷，經過十天清運土石、加固邊坡、重新鋪設軌道、架設電力線及修復號誌，今（14）日上午4點57分由八堵站發車的4704次區間車，5點11分從瑞芳站駛出，5點17分駛入猴硐站。交通部長林佳龍受訪表示，目前東正線已經通車，不過採取40公里速限減速通過，而西側線還在進行邊坡的加固工作，預計要一個月以上才能全面恢復。
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交通部表示，今日對號列車除561次（莒光號）花蓮-七堵間停駛、82次（莒光號）、74次（莒光號）樹林-宜蘭間停駛（團體列車）、2次（觀光列車）台北-礁溪間停駛及502次（莒光號）樹林-台北間停駛外，全線恢復正常行駛。考量行車安全，行經瑞芳猴硐區間列車將採限速40公里慢行通過，行車時間略有延誤，敬請見諒，全線將於12月15日起恢復正常班次。
林佳龍表示，這次是走山導致的鐵路中斷，今天早上已經正式通車，剛剛自己也目睹列車很平順的經過瑞芳-侯桐路段，這幾天都下著雨，搶修的同仁都非常辛苦，能順利達成目標，特別表達慰勉，期間包含動員了上千人次的人力，清運了上萬立方公尺的土石，還要輸運30萬以上的旅客，相當不容易，

林佳龍說明，針對通車的東側線目前採取速限40公里，確保行車安全，所有的設備和人力都已經到位，這次台鐵局也得到了行政院各部會、工程顧問公司等等的資源，非常感謝。

林佳龍進一步表示，目前就是只有此段有速限，慢行經過，稍微影響台鐵班次，不過影響範圍都在5至10分內，目前西正線還在進行邊坡的加固工作，因為走山的關係，因此正在進行修復，約一個多月就能全面恢復通車，大家已經研究出最好的方式，一方面加固邊坡，也為未來的明隧道打下基礎，另外班線通車只要有適當的調度就不會有太大的影響，今天只有5班列車停駛，明天之後所有的班次都會恢復正常。
林佳龍強調，台鐵行經的路段地形相當複雜，過去有關邊坡維護的規範我們也在進行檢討，未來一定會用更嚴格的標準檢視，落實邊坡安全，目前也已編列了6年台鐵行車安全的預算，交通部會加強邊坡部分，包含監測、巡查，針對重要路段加速做出改善。
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