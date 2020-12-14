NBA／KD和厄文首次合體砍33分！閃電俠：他們將是大麻煩
NBA／KD和厄文首次合體砍33分！閃電俠：他們將是大麻煩
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-14 10:21:28
布魯克林籃網今天在NBA熱身賽對陣華盛頓巫師，這也是球隊陣中兩大球星「KD」Kevin Durant和「德魯大叔」Kyrie Irving在加盟後首次合體，兩人合力砍下33分、4籃板、7助攻，率領球隊以109:104贏球，也回應了外界的質疑。
為了保護剛剛傷癒回歸的兩人，今天籃網沒有讓他們打太多時間，Durant出賽23分鐘，12投5中，得到15分、3籃板、3助攻、2阻攻；而Irving則是打17分鐘，就9投7中，轟下18分、4助攻。「詹皇」LeBron James在看到Durant此役首節暴扣的影片後，就轉發並且歡迎他的歸來；而退役的傳奇球星「閃電俠」Dwyane Wade也為小老弟們感到開心，直言「看到Curry，Durant和Irving回歸後的感覺很好，籃網將會成為一個大麻煩！」而高掛球鞋後擔任球評，一向以「大嘴巴」聞名的Kendrick Perkins則是說：「夠了！KD和Irving的組合將會是其他球隊面臨的巨大難題，天啊！」