東北季風夾帶大陸霾害南下 中南部20空品測站亮「紅燈」
東北季風夾帶大陸霾害南下 中南部20空品測站亮「紅燈」
記者賴志昶/綜合報導
calendar_today2020-12-14 10:23:22
根據行政院環保署監測，昨（13）晚開始東北季風挾帶另一波大陸霾害南下，影響台灣空氣品質。環保署預測，今日中部以北的空氣品質指標（AQI）可能達到「橘色提醒」，而雲嘉南與高屏地區則達「紅色警示」等級，外島地區也可能達到橘色提醒到紅色警示等級。
環保署指出，13日夜間起至14日東北季風增強或大陸冷氣團南下，挾帶另外一波境外污染物移入台灣，並隨時間南下影響至中南部地區，其影響程度須視上游累積和降雨情形有所變化；雲嘉南沿海地區午後風速增強，容易引發地表揚塵現象影響空氣品質。
依據環保署今10時監測資料，全台目前共有20個測站的空品呈現紅色警示等級，幾乎從嘉義以南至高雄所有測站都亮起紅燈，另外於雲林斗六測站也呈現紅色警示；另外，也有14個測站空品指標為橘色提醒，集中於台中以南與外島地區。環保署昨日預估，15日上午以後大陸霾害影響才會逐漸緩和，中部以北地區為普通等級，中南部地區位處下風處，空氣品質指標仍為橘色提醒等級。