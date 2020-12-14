NBA／KD終於披上籃網戰袍復出 Nash：全世界都想念他
NBA／KD終於披上籃網戰袍復出 Nash：全世界都想念他
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-14 10:47:59
布魯克林籃網超級球星「KD」Kevin Durant今天首次披上籃網戰袍出賽，而球隊在首場季前熱身賽也順利開胡，他全場砍下15分、3籃板、3助攻、2阻攻的數據，賽後總教練Steve Nash也對於其此役表現做出評論。
Durant在2019年總冠軍賽第5戰受傷後，就再也不曾回到球場，直到今日已經過了552天，這是他加盟籃網後首次有機會代表球隊出賽，雖然只打了23分鐘，但是看起來已經完全康復。本場比賽Durant和Kyrie Irving兩大球星聯手攻下了33分，Nash對此也感到相當滿意，他認為能執教這麼出色的球員是自己的榮幸。
「真是太棒了，沒有幾個球員能夠像他(Durant)一樣戰勝的傷病。他對比賽充滿孩童般的熱愛，我認為全世界都想念他，我深知這一點。」Nash在被問到關於Durant的復出時，這麼說道。Nash接著說，「Durant首場回歸就表現出色是因為對比賽的熱愛。在經歷瞭如此漫長的缺席後，他依舊看起來很不錯，甚至可以說棒極了，他將會繼續適應傷愈復出之後 的情況，他現在的水準令人矚目。」