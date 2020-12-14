NBA／熱身賽開打終於要歸隊！哈登明天加入火箭訓練
NBA／熱身賽開打終於要歸隊！哈登明天加入火箭訓練
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-14 10:54:16
火箭球星「大鬍子」James Harden一度傳出堅持交易請求，且延遲報到訓練營，如今終於要歸隊了，新任火箭主帥Stephen Silas透露，Harden和P.J. Tucker都會在明天(當地時間周一)和全隊共同訓練。
季前熱身賽已於12日開打，但Harden延遲歸隊且違反防疫規定，這段時間只能進行個人訓練，也不能出賽，火箭熱身賽首戰靠著新加入的「牆哥」John Wall、「表弟」DeMarcus Cousins領銜出戰，以125:104擊敗公牛。Harden今天再次缺席熱身賽，不過好消息是，《休士頓紀事報》記者Jonathan Feigen指出，Silas今天透露Harden和同樣違反防疫規定的Tucker預計將在明天(當地時間周一)與火箭共同訓練，Silas說，「據我所知，他們倆周一就會跟球隊一起訓練了。這很重要，畢竟例行賽在10天內就要開打，讓他們盡早回歸和其他人一起進入狀況很重要。」火箭開幕戰將於24日出戰雷霆。