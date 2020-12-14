中捷綠線延期通車　盧秀燕向市民致歉

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交通局長葉昭甫說，中市府要求從設計、製造、安裝、材料四大面向擴大檢測，北捷局此次雖有提出初步斷裂原因為材料與安裝問題，但仍無法全面釐清，依據委託廠商SGS(台灣檢驗科技股份有限公司)的檢測結果顯示，斷裂的連結器軸心在降伏強度、抗拉強度，均不符合設計標準，葉局長質疑恐並非個案問題，要求再次擴大檢測「兩周內組成捷運故障審查委員會」，未來北捷局與川崎重工提出的報告，將由專家學者組成的第三方委員會進行專業審查，嚴格把關。
中捷公司董事長林志盈強調，北捷局與川崎重工雖提出優化軸心設計，但面對市府詢問能否保證可有效解決問題，態度卻有所保留，讓人無法接受，此外，北捷局與川崎重工原指應可於明年二月更新完畢，林董事長認為「時程過於樂觀」，安全審查及試車規劃皆應納入作業時程，要求北捷局與川崎重工務實提出解決方案並重新規劃評估後，向中市府與委員會再提時程。
台中市政府表示，車輛故障事件發生至今23天，市府多次召集會議，並要求北捷局和川崎重工擴大檢測，也二次退回相關報告，兩周內將組成「捷運故障審查委員會」嚴格把關市民安全；針對外界關心求償問題，台中市政府說明，將視確切通車日期，才有辦法計算損失範圍，進而要求北市府負責，現階段最重要的是確實修復捷運，讓市民安心乘車。