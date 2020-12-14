中捷綠線延期通車　盧秀燕向市民致歉

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中捷綠線延期通車　盧秀燕向市民致歉

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-12-14 11:23:02｜update2020-12-14 11:27:46

中捷綠線延期通車　盧秀燕向市民致歉
▲市長盧秀燕宣布台中捷運綠線通車日期延後，相關局處首長向各界鞠躬致歉。(圖／柳榮俊攝2020.12.14)
台中捷運綠線11月21日發生連結器軸心斷裂，中市府積極要求施工單位台北市政府捷運工程局、車輛原廠川崎重工擴大檢測，並於12月11日向中市府報告結果；經連日審慎判讀，台中市長盧秀燕今（14）日召開記者會表示，北捷局和川崎重工提出的故障原因仍存安全疑慮，「寧可挨罵，但市民安全至上」，正式宣布通車日期延後。
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盧秀燕指出，北捷局與川崎重工提出的檢測結果與解決方案，無法使市府安心，為此，中市府將成立「捷運故障審查委員會」，敦聘國內機械、材料、軌道等專家學者，協助市府專業審查北捷局與川崎重工提出的報告與解方，未來須經委員會認可後，市府才會討論通車日期，「沒有安全，沒有通車，就算可能遭責罵，也要讓市民安全至上」，針對通車日期延後，率相關局處首長向各界鞠躬致歉。
交通局長葉昭甫說，中市府要求從設計、製造、安裝、材料四大面向擴大檢測，北捷局此次雖有提出初步斷裂原因為材料與安裝問題，但仍無法全面釐清，依據委託廠商SGS(台灣檢驗科技股份有限公司)的檢測結果顯示，斷裂的連結器軸心在降伏強度、抗拉強度，均不符合設計標準，葉局長質疑恐並非個案問題，要求再次擴大檢測「兩周內組成捷運故障審查委員會」，未來北捷局與川崎重工提出的報告，將由專家學者組成的第三方委員會進行專業審查，嚴格把關。

中捷公司董事長林志盈強調，北捷局與川崎重工雖提出優化軸心設計，但面對市府詢問能否保證可有效解決問題，態度卻有所保留，讓人無法接受，此外，北捷局與川崎重工原指應可於明年二月更新完畢，林董事長認為「時程過於樂觀」，安全審查及試車規劃皆應納入作業時程，要求北捷局與川崎重工務實提出解決方案並重新規劃評估後，向中市府與委員會再提時程。
台中市政府表示，車輛故障事件發生至今23天，市府多次召集會議，並要求北捷局和川崎重工擴大檢測，也二次退回相關報告，兩周內將組成「捷運故障審查委員會」嚴格把關市民安全；針對外界關心求償問題，台中市政府說明，將視確切通車日期，才有辦法計算損失範圍，進而要求北市府負責，現階段最重要的是確實修復捷運，讓市民安心乘車。
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