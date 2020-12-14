任職僅15個月　文策院院長胡晴舫閃電請辭

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胡晴舫畢業於台大外文系、美國威斯康辛大學麥迪遜分校戲劇研究所，曾創刊多本刊物，並出版12本書，也在台灣、香港、新加坡等中文媒體執筆專欄20年。胡晴舫不但是華語文壇知名作家，也曾加入香港創投公司的事業開發部門，負責擬定、評估與執行部分新項目，後來被上市公司媒體集團延攬，成為雜誌部門總監，也是該公司7大執行董事中年紀最輕，負責研發商機，媒合各界合作。