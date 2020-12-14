任職僅15個月 文策院院長胡晴舫閃電請辭
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-14 11:29:49
文策院長胡晴舫今（14）日於臉書發文表示，將「結束在文策院的日子」，過去自己在文策院15個月的任期宛如奇幻旅程，未來無論身在何處，將不減對台灣文化的熱愛與使命。對此，文策院僅低調表示，感謝她這一年來為草創期的文策院所奠定的基礎，「對胡院長的未來寄予無限的祝福。」
胡晴舫今日上午於臉書投下閃辭震撼彈，發文指出，「今天開始，我即將結束我在文策院的日子」這是一段奇幻的旅程，很感謝一路相伴的朋友，以及過去15個月宛如兄弟姊妹的文策院同仁們。2019年六月，胡晴舫受邀加入文策院第一屆董事會，擔任民間董事，9月時受董事會邀請擔任首任文策院院長，「我明白這份工作實難不易，任務極為艱鉅，但我也深知，一如當年的工研院與國發基金、企業合力打造了科技島的美譽，為台灣創造了財富，如果文策院成功了，十年之後的台灣，除了高科技之外，將擁有另一支亮眼的全球競爭型產業，為台灣在未來的世界版圖佔據一個關鍵位置。」
胡晴舫強調，不管身在何處，不減自己對於台灣文化的熱愛與使命。下一個人生轉彎處，但願仍能與台灣相遇，繼續以自己的方式敘述她的故事。
胡晴舫畢業於台大外文系、美國威斯康辛大學麥迪遜分校戲劇研究所，曾創刊多本刊物，並出版12本書，也在台灣、香港、新加坡等中文媒體執筆專欄20年。胡晴舫不但是華語文壇知名作家，也曾加入香港創投公司的事業開發部門，負責擬定、評估與執行部分新項目，後來被上市公司媒體集團延攬，成為雜誌部門總監，也是該公司7大執行董事中年紀最輕，負責研發商機，媒合各界合作。對此，文策院回應，胡晴舫院長已於日前請辭，院方感謝她這一年來為草創期的文策院所奠定的基礎，以及對於策進文化內容產業上的豐沛創意和貢獻，本院對胡院長的未來寄予無限的祝福。而至於後續的院長人選，文策院表示，目前尚無接替人選，而是否先由董事長暫代，需至文策院下次董事會才會討論，預計在年底前會有定案。