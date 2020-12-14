司法院徵詢續押蘇震清、廖國棟　立院18日院會處理

立委集體涉貪案，目前僅剩蘇震清、廖國棟仍遭法院裁定羈押禁見，司法院日前發函給立法院徵詢是否許可繼續羈押。朝野黨團今（14）日協商達成共識，15日程序委員會將會把此案排入院會報告事項，立法院會將於18日處理。

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前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過是知管理顧問公司總經理郭克銘等，行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、前立委徐永明等人，目前僅剩蘇震清、廖國棟仍遭法院裁定羈押禁見。

司法院8日發函給立法院指出，依據中華民國憲法增修條文第4條第8項規定，關押立委有徵詢立法院許可的必要。立法院長游錫堃在今日上午10時召集朝野協商，討論是否續押。游錫堃宣讀協商結論，表示各黨團同意，有關司法院於12月8日函轉台灣台北地方法院函立委繼續羈押一案，立法院將列為18日院會報告事項，由院會決定處理。