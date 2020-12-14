NBA／牆哥、表弟合砍31分無用　火箭慘遭公牛末節翻盤

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NBA／牆哥、表弟合砍31分無用　火箭慘遭公牛末節翻盤

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-12-14 12:17:59

John Wall本季轉隊火箭，在季前熱身賽發揮不錯
▲John Wall本季轉隊火箭，在季前熱身賽發揮不錯。（圖／美聯社／達志影像）
季前熱身賽第2戰，休士頓火箭儘管「牆哥」John Wall整場砍下21分的優異表現下，但球隊末節突然陷入得分荒，終場以91:104輸給了芝加哥公牛。
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今年休賽季休士頓火箭進行人員調整，主控「威少」Russell Westbrook被換到了華盛頓巫師，而Wall則是做為籌碼被送來了火箭，傷癒復出的他，熱身賽狀況調整得還不錯。
火箭此役雖然主將James Harden未能出賽，但今天前3節火力還能維持一定水準，以79:73領先攻牛；但末節在主力下場休息後，他們卻遭到對手打出了20:3的高潮逆轉，終場以13分之差輸球。

在連年爭冠失利後，火箭本季孤注一擲換來了Wall和「表弟」DeMarcus Cousins兩位受過大傷的前全明星球員，希望他們能東山再起打出好成績，然而外界並不看好2人能和Harden配合打出好的化學效應。
Cousins以及火箭老將Eric Gordon今天都拿到了10分，球隊目前仍在磨合當中，但可以肯定相比往年，他們這一季將充滿不確定性，挑戰冠軍的機會也變得更為艱難。
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