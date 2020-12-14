脫歐歹戲拖棚！怕硬來會衝擊供給　傳英國要超市存夠物資

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脫歐歹戲拖棚！怕硬來會衝擊供給　傳英國要超市存夠物資

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-14 12:06:53

▲為了怕無協議脫歐為市場帶來負面衝擊，引發民眾恐慌性搶購，有外媒報導稱英國政府已知會超市業者事先儲存足量的物資。圖為今年 3 月首波新冠疫情爆發時，英國超市貨架被搶購一空的資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了怕無協議脫歐為市場帶來負面衝擊，引發民眾恐慌性搶購，有外媒報導稱英國政府已知會超市業者事先儲存足量的物資。圖為今年 3 月首波新冠疫情爆發時，英國超市貨架被搶購一空的資料照。（圖／美聯社／達志影像）
英國與歐盟的脫歐貿易談判仍在持續，但首相強生( Boris Johnson )坦言，仍有機率會失敗，屆時恐將迎來無協議脫歐。擔心「硬來」會在未來幾個月衝擊到英國的物資供應，消息指出英國政府已指示各地超市，儲存足夠物資以備不時之需。
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綜合《衛報》等英國媒體報導，有英國大型超市業者向當地媒體透露，官方聲稱有可能會在沒有達成貿易協議的情況下脫歐，很可能會導致市場供應短缺、課徵關稅等問題，類似狀況或將持續 3 個月之久。由於英國政府已見過新冠疫情釀發的恐慌性搶購潮，加上疫情也仍在持續，為了避免事件重演，已指示超市開始囤積商品。
英國零售商協會( British Retail Consortium, BRC )總監安德魯·歐皮（ Andrew Opie ）表示，零售商和供應商正竭盡所能減少對消費者的影響，包括增加保存期限較長之貨品的庫存，或是尋找可靠的替代資源。

業者認為，英國脫歐的主要影響在於新鮮農產品、肉類的進出口，因為這些東西沒有辦法存放太久。此外，醫藥、醫療設備及疫苗供應商也要設法存夠 6 星期的量，以保證英國各地的醫療物資供應如常。

報導並指出，在無協議脫歐陰霾下，英國多佛港( Dover )周圍的公路上週末也湧現貨車流，綿延了好幾公里。肯特郡的搬運工人聲稱，儲備貨物是造成塞車的原因。
▲受到可能無協議脫歐的影響，英國多佛港過去幾天湧現大量貨車潮，滿載著儲備物資，以防脫歐加疫情造成的供應短缺。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到可能無協議脫歐的影響，英國多佛港過去幾天湧現大量貨車潮，滿載著儲備物資，以防脫歐加疫情造成的供應短缺。（圖／美聯社／達志影像）
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