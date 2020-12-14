重金屬影響幼兒大腦！消基會抽查揪出4副食品超標
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-14 12:16:50｜update2020-12-14 12:25:05
隨著襁褓中的嬰兒慢慢長大，到了4～6個月時開始接觸米精、果泥等副食品，副食品除了能提供母乳或配方奶中不足的營養素，也能訓練孩子的咀嚼和吞嚥能力，為日後離乳做準備。為了解市售嬰幼兒米製品是否有重金屬鉛、鎘與砷超標的情形，消基會針對雙北地區的量販店、母嬰用品專賣店、藥局、網路購物等通路所販售的米粉、米餅等嬰幼兒常吃的米製品進行重金屬鉛、鎘與總砷檢測，發現部分不合格商品。
根據2011年英國《每日郵報》報導刊登於《食品科學》（Food Chemistry）期刊的研究指出，嬰兒食品的重金屬來源，可能是原料農作物在種植過程中，由土壤和水中吸收重金屬，再加上稻米吸收砷的能力，約為其他穀物的10倍等特性，導致所製成的嬰兒食品含砷、鎘及鉛等重金屬。雖然檢出重金屬值僅微量，但若嬰幼兒長期食用，即使是少量的重金屬，都可能對嬰幼兒發育中的大腦產生影響。消基會在今（2020）年7月間，至雙北地區的量販店、母嬰用品專賣店、藥局、網路購物等販售通路，購得11件米精或米麩、9件米餅類食品，共計20件樣品，其中發現旺仔營養精純米餅量販包、三立乳兒米餅、喜稼園米餅（糙米）、義峰糙米麩，鎘檢測結果不符合規定。另外也做了價格調查，20件樣品中有11件為米精或米麩，內容量介於100～500公克，售價介於89～480元，換算100公克單價介於21～220元，11號「義峰糙米米夫」百公克單價較低；10號「有機熟化100％純米精」較高。9件米餅類樣品內容量介於30～100公克，售價介於55～169元，換算100公克單價介於89～563元，18號「旺仔營養精純米餅量販包」百公克單價較低；17號「IVENET艾唯倪大米餅（原味）」較高。