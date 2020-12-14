NBA／威少休兵在場邊畫戰術 巫師主帥吐槽：不會聽他的
NBA／威少休兵在場邊畫戰術 巫師主帥吐槽：不會聽他的
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-14 12:28:49
新賽季從火箭轉戰巫師的球星「威少」Russell Westbrook今(14)日球隊季前熱身賽首戰沒有出賽，但他在場邊也沒閒著，拿著戰術板晃來晃去，不過賽後被總教練Scott Brooks吐槽，「我不會聽他的。」
巫師今天出戰籃網，焦點落在睽違552天首度傷癒復出的Kevin Durant身上，Westbrook賽前也和前雷霆隊友敘舊，不過穿著便服的Westbrook在教練團面前，拿著戰術板還叫隊友來下達戰術，意外搶鏡。賽後被問到此事，Brooks表示Westbrook不是真的在下達戰術，「不是，而且反正我也不會聽他的。」不過Westbrook在畫戰術板當下，教練也是給予這位新同學尊重在旁看著。
Westbrook今天休兵，巫師最終以114:119不敵籃網，根據《NBC Sports》記者Chase Hughes報導，Brooks透露Westbrook可能整季都不會出戰「背靠背」的比賽，上季他在火箭就是如此。