中捷通車延期　綠批甩鍋天后、藍說安全第一

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中捷通車延期　綠批甩鍋天后、藍說安全第一

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-12-14 13:43:20

中捷通車延期　綠批甩鍋天后　藍說安全第一
▲台中捷運通車延期，民進黨團說，市長道歉外，其他的相關局處長應扛起責任下台，台中市府要拿出辦法來。(圖／柳榮俊攝2020.12.14)
台中捷運正式宣布通車延期！民進黨團總召、市議員陳世凱痛批市長盧秀燕天天作秀，重要的事情，卻完全拿不出辦法，其他的相關局處長應扛起責任下台，國民黨團書記長陳政顯說，安全第一，很高興市長盧秀燕今天正式宣布延期，沒有什麼比安全更重要。
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陳世凱指出，民眾目前最關心的問題應該有兩點，第一目前知道斷裂的軸心是大陸製的，是否有必要換成非陸製的軸心？第二，通車對於市民來說也非常重要，目前的狀況何時有辦法通車？
然而針對以上兩點，市長完全沒有明確的答案，顯然市長對台中捷運的問題掌握度非常低，軸心要不要全面撤換、撤換什麼時候完成、完成後何時能通車，市長完全沒有想法，直到離原定通車時間不到一個禮拜的時候，才道歉。

陳世凱表示，捷運工程雖是北捷發包，但是過去林佳龍市長主政時，也曾發生軌道掉落事件，當時林市長馬上道歉，而國民黨議員甚至要求局長下台，他質疑，難道不應該依照同樣的標準檢視嗎？而盧市長居然拖到現在才針對通車確定延後道歉，過去盧市長被揶揄為中央處理器，如今台中捷運的狀況不應有事推北捷，應承擔起責任，而非甩鍋給別人；即便是北捷發包的，市長也有責任負起責任為市民來求償，然而市長對於求償卻完全拿不出辦法，依據哪一條求償？哪天開始求償？求償多少？都沒有說明。

陳世凱強調，安全當然是最基本的原則，然而市長卻沒有給市民一個安全的保證，市長指示每天穿著中捷的制服作秀而已，實際上什麼時候能安全通車，都沒有答案。

議員施志昌表示，盧團隊只要出事就習慣拉人墊背，中捷的安全與通車台中市政府都要負最後責任，但盧團隊在試營運之前，不斷地將通車做為政績，但出事了就想甩鍋給北捷。

議員林德宇指出，綠線試車期間未能檢測出問題，盧市府應為過去執政兩年內的疏失負起政治責任，他要求市長提出一份究責報告。

林德宇表示，盧市長其實早已知道中捷無法如期通車，中捷董事長林志盈也已承認，明年二月要把全部連接器換新，這個說法過於樂觀，安裝後還要重新啟動試車、試營運等程序，目前看起來市府完全沒有主張，不知道自己可以做什麼。
國民黨團則力挺市長安全至上的原則，書記長陳政顯表示，交通一定要安全才能通車，不用急就章，要等北捷局、川崎重工有明確報告，並經市議會質詢後，再訂定通車時間，對民眾行的安全才有保障，中捷是全天候行駛，要求一定要全面啟動更新、盤點零組件，強調通車不會是壓力，安全才是壓力。
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