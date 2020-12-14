特企／生活茶露綠茶、FALA茶露氣泡水　喝出天然無負擔

台灣種茶、飲茶的茶文化歷史悠久，特色茶品種豐富、品質優良，採收成熟度、採收時機、製茶工序…歷經層層關卡，才能端出一杯茶湯金黃、茶香濃韻的好茶。然而儘管製程再講究，茶香難免會在製作過程中散失，加上現代生活重視快捷方便，一般很難有時間、器皿可以坐下來慢慢泡一杯好茶。為了還原在地茶香，讓不同世代都能享受台灣茶的美好，30年飲料品牌《生活飲料》與行政院農委會茶葉改良場合作，投入推動農業科專計劃，選取台灣特色茶中的「高香」茶業代表─文山包種茶，運用最新製茶技術，將茶葉乾燥過程中的水氣、香氣重新萃取出「茶香露」，推出生活茶露綠茶 、生活FALA茶露氣泡水兩款保特瓶包裝即飲產品，保留最完整的好茶香氣，帶著走的每一口沁潤，都能品嘗到滿滿最真實的茶香。

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特色台茶12號條型輕發酵包種茶 x 台灣獨有專利「茶香露」萃取技術

包裝茶中最「台」、台茶中最「香」的代表





「包種茶」是台灣獨有的特色茶種，兼具香、濃、醇、韻、美，是特別注重香氣品質的一種茶類，茶香之外還帶有獨特的淡淡清新花香。《生活茶露綠茶》、《生活FALA茶露氣泡水》嚴選種植於無汙染翡翠水庫集水區的台茶12號包種茶葉，結合農委會茶葉改良場研發出的全球首創技術，以冷凝方式萃取茶香，在製茶過程中不損及茶葉就能取得茶香，將專利技術添加到產品中，更添加其香氣。





一樣的茶香、雙重口感 滿足跨世代的味蕾偏好





擁有30多年的製作茶飲經驗的《生活飲料》以生活泡沫綠茶、生活泡沫紅茶等泡沫系列陪伴台灣不同世代族群，近年來更著重健康永續概念，開發一系列採用天然好原料的「無添加」產品。《生活茶露綠茶》零糖、零人工色素，使用天然茶香露還原茶香，茶香順口、口感濃郁，即將於2021年於全聯社搶先曝光，後續鋪貨至各通路。





《生活FALA茶露氣泡水》更是台灣第一瓶「無添加」概念的氣泡水飲品，不添加香料、香精、無防腐劑；無咖啡因，不刺激腸胃；無色素，解決擔憂喝茶會在牙齒上留下茶垢的問題，僅以包種茶香露結合氣泡水、創造多層次口感，預計於2021年3月份上架，讓味蕾有不同的新體驗，也讓喝茶變得更有趣。

同場加應還有同樣深具健康概念的生活【第一道菜】檸檬發酵氣泡飲，特選台灣在地檸檬，經專利微生物發酵技術，保留最加營養價值之餘，特殊發酵技術還能將檸檬的營養元素轉化為最佳活性物質，結合益生質異麥牙寡糖，有助腸道益菌生長，維持消化道完整機能。【第一道菜】檸檬發酵氣泡飲同樣無香料、無色素、無防腐劑添加，每一口酸甜好滋味滿足味蕾的同時，也能喝進天然發酵的健康無負擔。