風沙中的愛　大仁哥為澎湖惠民醫院重建募款代言

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風沙中的愛　大仁哥為澎湖惠民醫院重建募款代言

記者張塵/澎湖報導

calendar_today2020-12-14 12:51:47

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▲前副總統陳建仁為澎湖惠民醫院重建募款，不惜冒著寒流與強勁的東北季風吹襲下，與今年得到醫療奉獻獎的呂若瑟神父，聯袂在寒風中進行長達2日宣傳片拍攝。（圖／澎湖惠民醫院提供）
前副總統陳建仁為澎湖惠民醫院重建募款，不惜冒著寒流與強勁的東北季風吹襲下，與今年得到醫療奉獻獎的呂若瑟神父，聯袂在寒風中進行長達2日宣傳片拍攝；陳建仁說，惠民醫院的重建計畫啟動以來，5.5億重建資金只募到了10分之1，他呼籲大家伸出援手，一起來幫助離島偏鄉的老人照護問題。
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▲惠民醫院提供澎湖地區3成的老人照護量，但老建築卻不敵東北季風無情摧殘，為持續提供長照資源，重建之路勢在必行。（圖／記者張塵攝，2020.12.14）
▲惠民醫院提供澎湖地區3成的老人照護量，但老建築卻不敵東北季風無情摧殘，為持續提供長照資源，重建之路勢在必行。（圖／記者張塵攝，2020.12.14）
近70年歷史的惠民醫院是澎湖當地最大量能的長照機構，提供澎湖地區3成的老人照護量，但醫院建築卻不敵澎湖強烈的東北季風無情摧殘，隨著離島居民獨居老化日益嚴重，為持續提供長照資源，惠民醫院的重建之路勢在必行；日前允諾擔任重建計畫代言人的陳建仁表示，高達5.5億的重建資金僅募到5000萬，令他十分擔憂。
陳建仁30年前就與澎湖結緣，在湖西、白沙設置B、C型肝炎的肝癌防治計畫研究站，當時澎湖醫療環境相當嚴峻；陳建仁說明，10年來澎湖老齡人口比例穩居離島最高，高齡獨居老人比例更居全台之冠，預估6年後失智失能長輩將多達4,700人，長照資源將嚴重不足。

陳建仁強調，若惠民醫院沒有辦法擴大重建，就無法提供更大照護量能，以澎湖目前僅有的272 床照護量能，澎湖未來長照資源的處境堪憂。甫獲得今年醫療奉獻獎的呂若瑟神父，也在寒風中與陳建仁一起前往惠民二村、後寮、大城北等地進行長達2日的宣傳片拍攝。
▲呂若瑟神父說「不為自己只為他人」，感動陳建仁出來擔任澎湖惠民醫院重建的募款代言人。（圖／記者張塵攝，2020.12.14）
▲呂若瑟神父說「不為自己只為他人」，感動陳建仁出來擔任澎湖惠民醫院重建的募款代言人。（圖／記者張塵攝，2020.12.14）
陳建仁透露，呂若瑟神父向他尋求協助之初，就被神父「不為自己只為他人」的精神所感動；陳建仁說，呂若瑟神父不僅為身心障礙孩童創立澎湖惠民啟智中心，更看見澎湖長輩的照護需求，面對高額重建資金也毅然決然要啟動重建計畫，讓他二話不說接下代言人任務。
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