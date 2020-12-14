史瓦帝尼總理染新冠肺炎病逝 蔡英文、外交部齊哀悼
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-14 13:07:23
我國友邦史瓦帝尼王國總理戴安伯（Ambrose Mandvulo Dlamini）4周前確診新冠肺炎，於本（12）月13日下午病逝。總統蔡英文聞訊後深感哀悼，並指示外交部及駐史瓦帝尼王國大使館，代表總統及政府，向史瓦帝尼王國政府和人民致上最誠摯的慰問。
總統府發言人張惇涵今日透過新聞稿表示，蔡總統聞訊後深感哀悼，並指示外交部及駐史瓦帝尼王國大使館，代表總統及政府，向史瓦帝尼王國政府和人民致上最誠摯的慰問。蔡總統也感念戴安伯生前堅定支持台灣的國際參與，是令人尊敬的政治領袖，願戴安伯安息，也盼望家屬保重。外交部表示，已於第一時間代表我國政府及人民分別在台北及透過我國大使館向史國政府表達沉痛弔唁，並對家屬致上最誠摯的慰問。關於戴安伯總理離世，我國政府深感哀悼，十分感念戴總理生前堅定支持台灣各項國際參與，並積極推動台史各領域合作，是我國最誠摯友人，對台史兩國邦誼貢獻良多。
外交部指出，戴安伯總理是令人尊敬的政治領袖，對於他的離世，台史兩國政府與人民同感哀痛。未來外交部將持續深化台史邦誼，拓展兩國各領域的合作。
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