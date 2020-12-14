金礦轉型失敗 士達衛咖啡全台11間店無預警熄燈
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-14 13:51:34
前身為知名連鎖咖啡品牌金礦咖啡的「士達衛咖啡IT'S DAVID」在去（2020）年12月從從富士康廣告接手，然而才經過1年光景，在全台擁有11間分店的士達衛咖啡無預警停業，內部員工在昨（13）日接收到通知「所有門市都營業到12/20，全部夥伴都會做資遣」，臉書粉絲頁也已關閉。
富士康廣告集團在去年12月從燦坤手中接手經營金鑛咖啡，在今年2月全台11間分店改名為「士達衛咖啡IT'S DAVID」。但有媒體接獲前員工爆料，士達衞常延遲給薪或未發全薪，疑似財務狀況並不佳，員工在昨日更被突然通知13日就是最後上班日，今起停止營業。富士康媒體台中總公司今日上午10點多發出聲明表示，指受到新冠肺炎疫情影響，經營狀況不如預期，嚴重影響財務狀況，決定自即日起將暫停士達衛咖啡所有門市營業進行內部財務重整，將盡最大的努力盡快完成處分資產，之後將以員工權益為優先解決問題。金鑛咖啡1998年由鄭立鍵創辦，早創初期甚至只是個路邊攤，自2000年開張首間實體店，在南台灣打下版圖，全盛時期有70多家門市，而燦坤在2016年入主金鑛，但短短3年半慘賠7億元，2019年由富士康廣告媒體集團接手，包括高雄、台中、台南均有設點，現共計有11間門市。