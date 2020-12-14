Tag人物／電機碩士棄出國夢 傳承阿公的蛋餅店

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我爸傳給我的時候，就一直跟我強調要外酥內軟」謝東廷鄭重地強調，自己家蛋餅的特色，蛋餅皮源自1960年代初，一位江蘇省老伯伯在台灣賣起家鄉味的蔥油餅，謝東廷阿公三顧茅廬的拜師學藝，習得一技之長，萬萬沒想到演變至今，成為養育一家老小的蛋餅皮，時至今日蛋餅皮在製作時，依然會放入秘方的油酥，這是他們家蛋餅，獨一無二的味道。菜單上還有一項明星餐點「爆漿飯糰」，這是源自謝東廷與哥哥小時候突發奇想的吃法，半熟荷包蛋撒上起司，米飯的熱度讓起司融化成絲，將飯糰一分為二即看到金黃色的起司漿和蛋汁一起流出，滿滿的幸福承載一家人的回憶，這個味道也讓客人慕名而來，一吃成主顧。
今年37歲的謝東廷，原本電機碩士畢業原本打算出國繼續攻讀博士，但其實早在進入實驗室那一刻，他就知道自己其實並不喜歡如此這般的生活，畢業前一年的春假，他到哥哥新開的早餐店幫忙，意外發現自己可以系統化管理讓工作更有效率的完成，他喜歡早餐店內與客人的交流，秉持著自己的加入，可以讓自己的家人工作更輕鬆的想法，他決定放棄出國攻讀博士的機會，決定向父親提出接班的念頭。
或許名校的高學歷在求職路上是加分的光環，但對於一心接手家裡蛋餅老店的謝東廷來說，卻像是背負著一個家族期望的包袱，謝東廷發揮自己研究所的經驗，用多張簡報，戰戰兢兢跟父親報告他的經營計畫，父親聽完只說一句「好啊！你來啊！」
即使父親謝政森點頭同意，兩代的傳承間，仍存在許多隔閡，「一直在吵架......」、「吵到後面……我就問我自己說，如果他不是我爸的話，我會跟一個上司這樣吵嗎？」謝東廷為早餐店引進新的管理流程、親手挑選店內擺設，研發新口味的傳統蛋餅，這一切都與二代頭家謝政森的做法大相徑庭，父親即使嘴上唸著不符成本，同時也讚許兒子謝東廷為老店帶來的改變。接手老店後，謝東廷每天5點開始工作備料，嘴上叼唸著辛苦，眼神裡卻充滿對工作的熱情，「假設客人選擇了我們，吃到好吃的早餐，或許他的一天就會有個好的開始」。
＊店家資訊＊
味鼎蛋餅地址：台北市龍江路21巷3號
開始營業時間：05:45