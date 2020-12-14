全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」開賣　陳其邁讚好吃

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陳其邁說，過去永安的石斑產值大概是11億左右，中國的市場就佔了六成以上，而中國現在也開始在養殖，今年還受到疫情影響，所以就想說怎麼讓全世界最好吃的石斑魚能有更多元的通路，也經過永安區漁會黃鶯總幹事她們的家政班開發各種料理，發現石斑魚做成漢堡排或是三明治非常好吃，便跟東元集團黃茂雄董事長、摩斯漢堡的林建元董事長建議，他們後來自行研發也覺得不錯，物美價廉、平易近人又可口美味。
陳其邁笑說，每次到永安都會問一下現在石斑魚的價格好不好，因為價格好一點，漁民的生活也會好一點，市長的心中可以沒有股價，但一定要有魚價，10月的時候龍虎斑價格只有差不多一台斤100元左右，現在一台斤約130到140元左右，價格比較好；永安區漁會總幹事黃鶯也說，每次市長到產區的時候漁民都會反應漁獲價格不好，希望市長幫忙想辦法，在高雄食品展市長就提出這個構想，和摩斯漢堡合作，把高雄最好的石斑魚推銷給更多的消費者，也希望過年期間龍虎斑價格能到一台斤150元左右，讓漁民朋友過好年。
海洋局指出，目前「龍虎石斑珍珠堡」第一階段將在摩斯漢堡全台30間店販售，第二階段將增加到100間店，自12月16日到明年1月31日，限量1萬個，全台限店、限量、限時販售，未來若是消費者反應踴躍，就可能繼續長期合作。