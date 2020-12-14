開「新聞自由已死」公車 羅智強：政府下一步封大家的嘴
開「新聞自由已死」公車 羅智強：政府下一步封大家的嘴
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-14 14:47:14
國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強，日前曾經購買公車廣告，針對「反萊豬」、「挺新聞自由」等議題進行發聲。而隨著國家通訊傳播委員會（NCC）不予中天電視台續照後，又想推動「數位通訊傳播法」來管理網路相關輿論。對此羅智強再度發動「台灣新聞自由已死」公車，前新北市長朱立倫也到場支持。羅智強也強調，「政府今天關中天，明天關網路，下一次就是封大家的口」。
朱立倫參與羅智強「台灣新聞自由已死」公車上路記者會時，表示現階段國家操縱新聞自由的行為，簡直正在上演電影《全民公敵》，讓台灣成為老大哥監控的國家。「最近大家都說台灣的民主悲歌在12月發生，因為台人非常關心香港情況，對於香港媒體人黎智英被逮捕，大家都十分痛心。」朱立倫說，「但『香港關智英、台灣是關中天』，在中天新聞台被關之後，民進黨似乎還想關網路。」朱立倫也呼籲總統蔡英文、蘇貞昌及所有民進黨立委，大家要好好想一想。羅智強則表示，他今天特地邀請朱立倫來參與，是為共同悼念台灣新聞自由之死。「蔡英文已創下關新聞台第1名的總統紀錄。」羅智強說，「過去無論是扁、馬執政時代，都能包容不同聲音，沒有走上跨越紅線的這一步，但蔡英文卻悍然將中天斷訊，更打算把黑手伸向網路自由的園地。」羅智強直言，言論自由是民主最核心資產，若民眾繼續無感漠視，「今天關中天，明天關網路，下一次就是封大家的口」。