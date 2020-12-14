緯創印度廠暴動！印媒：數千支iPhone被偷、損失約16.7億
緯創印度廠暴動！印媒：數千支iPhone被偷、損失約16.7億
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-14 14:52:29
台灣緯創資通（ Wistron ）在印度南部卡納塔卡邦（ Karnataka ）設立、負責生產iPhone的廠房， 12 日上午傳出千人集體暴動事件，印度警方逮捕涉嫌的 125 人。印度體 14 日又報導稱，除了產線、設備被破壞，另還有數千支 iPhone 不翼而飛，不排除是暴動期間被趁亂偷走。
根據《印度時報》報導，緯創向當地警方與官方機構透露，由於設備被砸、生產線受損，加上大量iPhone被偷，損失估計高達 43.7 億盧比(折合新台幣約 16.7 億元)。卡納塔卡邦勞動局長哈巴( Shivaram Hebbar )痛批暴動者無法無天，釀致如此損失，令人難以接受。先前有消息傳出，事件導火線是緯創未按照承諾給予薪資甚至減薪，外加超時工作問題嚴重，種種因素讓員工越來越不滿，終於爆發衝突。不過緯創則說廠房是遭到不明人士入侵並破壞。
報導並引述當地政府說法，表示該廠房的勞資糾紛已持續 3 個月。哈巴聲稱緯創與 6 家子公司簽約，在柯拉爾廠僱用 8900 人，另還有 1200 名編制內員工。工業廳長薛塔爾（ Jagadish Shettar ）表示，也許是因勞資雙方溝通過程中有誤會，因為據他們所知，公司確實有將錢付給仲介，但後者卻遲遲沒把錢給雇員。