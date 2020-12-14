屢傳印尼移工持陰性證明入境確診！莊人祥透露2大原因
屢傳印尼移工持陰性證明入境確診！莊人祥透露2大原因
記者賴志昶/台北報導
calendar_today2020-12-14 14:57:06
中央流行疫情指揮中心今（14）宣布，新增4例境外移入COVID-19病例，其中有2例來自菲律賓、2例來自印尼。對於屢傳印尼移工持陰性證明卻入境確診，指揮中心發言人莊人祥今表示，可能會有兩大原因，一是印尼移工語言不通，二是害怕有症狀會被雇主趕出去，因此較不願向檢疫人員坦承有症狀，但事後又於採檢後才陸續發現確診案例。
指揮中心今下午14時舉行記者會，會中公布今日新增4例境外移入確診案例。其中有2例印尼移工持陰性證明仍確診，外界擔憂是否是在本土感染。對此，莊人祥會中表示，據指揮中心觀察，來自印尼移工的確診人數持續攀升，可能會有兩大原因，一是印尼移工語言不通，二是害怕有症狀會被雇主趕出去，因此較不願向檢疫人員坦承有症狀；而由於印尼移工大多需要接觸到醫院或家庭內的高危險族群，所以會對該國移工採取高規格採檢，才會陸續發現確診病例。莊人補充，這些確診案例驗出來的CT值都大於30，屬於較早期的感染，傳染力較低，且移工入境後皆集中在檢疫所，受到檢疫所一定的SOP管制，所以外界不用過於擔心本土感染源問題。
莊人祥強調，目前國內檢疫政策仍是維持居家檢疫14日、自主健康管理7日，這是自今年初就做到現在的既有政策，「如果有問題，那先前一定就會有很多個案出現」。
莊人祥呼籲，目前民眾入境時，只要願意坦承14日之間有症狀，在機場採檢都一律是公費，就算是確診後，一切住院住療也是由國家支出，因此還是希望移工能夠坦承自己症狀。
另外，也有記者會提問，今日也出現2例來自菲國的案例，是否會因此擴大管制？莊人祥指出，今日雖有2例菲國案例，但這2例Ct值皆大於30，可能感染已久，所以在檢驗上時常會有持陰時陽的狀況，因此目前不會擴大管制。
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