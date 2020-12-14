新冠疫苗已被大國搶光？莊人祥回應「沒那麼悲觀」
記者賴志昶/台北報導
calendar_today2020-12-14 15:10:45
隨著國外藥廠持續傳出好消息，各界持續關心國內何時才能取得新冠疫苗，也有人擔憂會不會疫苗已經被各大國搶先預定了。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（14）強調，目前我國積極跟藥廠協商當中，不便對外公布細節，但目前進度並未向外界說得「這麼悲觀」。
指揮中心今召開記者會，會中公布新增4例境外確診案例。有記者於會中提問，專家指出，包含日本、美國等國已經搶先跟國際藥廠預定新冠肺炎，將導致我國明年首季難以取得疫苗。對此，莊人祥表示，台灣一直積極與國外疫苗廠商進行協商，「有些人可能不了解我們與每家藥廠討論的供貨時程，但事實上沒有專家說得那麼悲觀」。
另外，針對大陸四川近期傳出疫情嚴峻，甚至再起「封城」等措施。莊人祥回應，大陸只要出現個案，就會啟動相當嚴格的措施；我方對此未有評論，也不會有其他因應措施。
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