中捷通車延期 蔡其昌：市府應積極調查
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-14 15:34:15
台中捷運故障事件發生至今23天，中市府要求北捷局和川崎重工擴大檢測並退回相關報告，今年通車確定跳票，立法院副院長蔡其昌今(14)日在臉書指出，市府卻過了快一個月，才宣布要組成捷運故障審查委員會，這種效率未免也太麻木了。
台中市長盧秀燕宣布，台中捷運綠線上月21日發生連結器軸心斷裂，她要求確保安全才能通車，因此通車日期延期，並退回北捷局和川崎重工擴大檢測相關報告；為此，中市府將成立「捷運故障審查委員會」，敦聘國內機械、材料、軌道等專家學者，協助市府專業審查北捷局與川崎重工提出的報告與解方，未來須經委員會認可後，市府才會討論通車日期。蔡其昌表示，造價近600億的台中捷運故障事件發生至今23天，在事故發生時，台中多位立委與市議會黨團議員們一再要求迅速組成專案調查小組，結合第三方公正單位來對該重大事故進行調查，讓市民清楚知道事件發生的原因，才不會造成市民的恐懼。蔡其昌說，延後通車不是市民最在意的事，最重要是事件造成的原因必須追根究底，期盼盧市長除了一再道歉外，更應該積極調查，畢竟市民安全沒有妥協的空間。