蘇貞昌統編風波　黃光芹酸爆：推給「余文」

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蘇貞昌統編風波　黃光芹酸爆：推給「余文」

新頭殼newtalk

calendar_today2020-12-14 16:02:49

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
行政院長蘇貞昌昨天（13日）參訪漫畫基地，並以三倍券買下9套漫畫，因行政院估算還有將近百億的三倍券尚未使用，所以蘇貞昌也鼓勵大家趕快使用三倍券幫忙振興經濟，卻被抓包發票上竟打有行政院統編，遭質疑用公費買單，行政院隨即澄清，蘇並未使用個人特支費或其他公務預算，只是交際科員工事先有提供統編給店家，但蘇對發票上的資訊並不知情。對此，資深媒體人黃光芹在臉書酸爆：「推給『余文』，也是個辦法！」
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黃光芹稍早在臉書上表示：「蘇貞昌有没有『公司』？他有！行政院就是他的公司，是國家的、納税人養的，運作已久，什麼東西該打統編報公帳？什麼東西該自掏腰包，根本不該出現公司統編，應該早就行禮如儀，怎麼還變成危機，等民視報導後，才進行處理？」
而早前行政院已發聲明回覆：1、「並未」使用個人特支費或其他公務預算，2、於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可。3、經查確有「交際科員工」事先提供行政院資訊給店家。4、從各家媒體新聞畫面中很清楚，店家在結帳時並沒有詢問蘇貞昌是否應該打上統編，蘇貞昌本人對發票上資訊也不知情。5、為避免造成社會「誤解」，行政院已「責成」交際科同仁，明日立即向蘇貞昌本人拿到發票後，前往更換收據發票。

針對上述聲明，黃光芹特別用引號把部分字詞標註起來，她表示無法苟同，她認為，不是「並未」使用個人特支費或其他公務預算，是被媒體猛爆出來，所以來不及，應該是「尚未」。

黃光芹質疑：「這種抓『交際科員工』出來祭旗，是用『馬英九法』，把第二個余文推出來？」此外，黃光芹認為交際科的管理出問題，「而且現在還出這種問題，是誰的問題？院長不知情，實在好棒棒！」並痛批：「都是『社會』誤解，我們這些叫『社會的』，好倒楣呀！」

文末，她表示這不是什麼大事，「就道歉嘛！用這種刁蟲小技，進行危機處理，只能安慰同温層。」她還提及，這則新聞是個好新聞，「民視不該『被』下架，弄巧成拙！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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