蘇貞昌統編風波　黃光芹酸爆：推給「余文」

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而早前行政院已發聲明回覆：1、「並未」使用個人特支費或其他公務預算，2、於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可。3、經查確有「交際科員工」事先提供行政院資訊給店家。4、從各家媒體新聞畫面中很清楚，店家在結帳時並沒有詢問蘇貞昌是否應該打上統編，蘇貞昌本人對發票上資訊也不知情。5、為避免造成社會「誤解」，行政院已「責成」交際科同仁，明日立即向蘇貞昌本人拿到發票後，前往更換收據發票。
針對上述聲明，黃光芹特別用引號把部分字詞標註起來，她表示無法苟同，她認為，不是「並未」使用個人特支費或其他公務預算，是被媒體猛爆出來，所以來不及，應該是「尚未」。
黃光芹質疑：「這種抓『交際科員工』出來祭旗，是用『馬英九法』，把第二個余文推出來？」此外，黃光芹認為交際科的管理出問題，「而且現在還出這種問題，是誰的問題？院長不知情，實在好棒棒！」並痛批：「都是『社會』誤解，我們這些叫『社會的』，好倒楣呀！」
文末，她表示這不是什麼大事，「就道歉嘛！用這種刁蟲小技，進行危機處理，只能安慰同温層。」她還提及，這則新聞是個好新聞，「民視不該『被』下架，弄巧成拙！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼