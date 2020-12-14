SBL／強調「非叛將條款」為預防性、非針對特定球員
SBL／強調「非叛將條款」為預防性、非針對特定球員
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-14 15:54:24
SBL球團委員會今(14)日決議，SBL所屬球員、及未經選秀制度與球團同意即違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽，委員會召集人沈會承強調「非叛將條款」是預防性、非針對特定球員，此條款溯及既往。
SBL球團委員會在12月10日經過討論後，行文籃協與各球團，發表聲明，並秀出會議記錄上有此次開會的4隊代表簽名，而璞園沒有簽名，沈會承表示球隊經理陳信安負責兩聯盟兩隊，不便發表意見，因此由沈會承代表。聲明發出前，有新聞稱SBL將祭出「叛將條款」，沈會承在下午會面媒體時特意穿上防彈背心和頭盔，要澄清被網友罵翻的條款，強調此非叛將條款，是預防性、非針對特定球員。
此條款「溯及既往」，包含今年在內，不過目前沒有個案發生，未來若有球員要回歸SBL球隊，將送SBL球團委員會討論，最高禁賽3年，也有可能不會有懲處。SBL球團委員會歡迎球員追求最高殿堂、高薪，SBL為非營利組織，是為培養更多台灣籃球好手，現在是把規則訂好，不讓SBL被吃豆腐。