SBL／強調「非叛將條款」為預防性、非針對特定球員

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SBL／強調「非叛將條款」為預防性、非針對特定球員

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-12-14 15:54:24

▲SBL球團委員會召集人沈會承。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.14）
▲SBL球團委員會召集人沈會承穿防彈衣和鋼盔。（圖／鍾東穎攝 ,2020.12.14）
SBL球團委員會今(14)日決議，SBL所屬球員、及未經選秀制度與球團同意即違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽，委員會召集人沈會承強調「非叛將條款」是預防性、非針對特定球員，此條款溯及既往。
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SBL球團委員會在12月10日經過討論後，行文籃協與各球團，發表聲明，並秀出會議記錄上有此次開會的4隊代表簽名，而璞園沒有簽名，沈會承表示球隊經理陳信安負責兩聯盟兩隊，不便發表意見，因此由沈會承代表。
聲明發出前，有新聞稱SBL將祭出「叛將條款」，沈會承在下午會面媒體時特意穿上防彈背心和頭盔，要澄清被網友罵翻的條款，強調此非叛將條款，是預防性、非針對特定球員。

此條款「溯及既往」，包含今年在內，不過目前沒有個案發生，未來若有球員要回歸SBL球隊，將送SBL球團委員會討論，最高禁賽3年，也有可能不會有懲處。
SBL球團委員會歡迎球員追求最高殿堂、高薪，SBL為非營利組織，是為培養更多台灣籃球好手，現在是把規則訂好，不讓SBL被吃豆腐。
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