拿三倍券消費打統編？蘇貞昌回應了

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蘇貞昌說，「昨天我特別拿家裡的三倍券買漫畫要送給孫女，但我也不知道有人多事，多此一舉還去打什麼統編，因為用家裡的三倍券買漫畫送孫女，這個我也沒有要報公帳，上面也有打振興券，這依規定也不能報公帳，所以也不必為了這個作文章」。
媒體提及，馬英九說美豬不標示是討好美國人，但馬英九那時進口美牛也只標示產地，蘇貞昌表示，當年國民黨在立法院絕對多數，而他們也決議，只有標產地國，沒有標萊劑，這個在全世界101個進口含萊克多巴胺豬肉的國家，也沒有人這樣標示。
蘇貞昌說，我們也知道，WTO代表也說，如果我們台灣自己這樣標示，會遭到貿易報復，那就枉費了我們一方面重視國人食品安全，一方面我們要跟國際做貿易的原意，但請國人放心，我們有進口廠商已經公開表示，他們不會進口含萊克多巴胺的豬肉，未來進口的豬肉，他們也會標示上面沒有含萊克多巴胺。政府樂觀看待，但政府還是會嚴格的管理，從海關到餐桌會逐批檢查，請大家放心。
媒體問到NCC管制網路媒體的部分，蘇貞昌強調，NCC是獨立機關，委員都是經由立法院審查通過同意的學者專家，他們都是依法獨立行使職權，他們怎麼行使職權，行政院都尊重。
蘇貞昌致詞時指出，不只是來看大樓完成，而是看整個台灣水公司過去、現在、未來，對台灣於整體用水調度要怎麼辦？「水很重要」，蘇貞昌說，他對於用水相當重視，極端型氣候正在考驗著台灣，今年是台灣56年以來，第一次沒有颱風，乾旱是歷年來之最，再不警覺，就要面對乾旱的苦日子。
蘇貞昌表示，已核定水公司5年計畫145億元，早日完成備援水管、汰換老舊水管，降低漏水率，由原來16.2%降至14.5%，足足可省下一座石門水庫的水，蘇貞昌強調，顯見漏水有多嚴重，希望未來能再降低漏水率，他也以新加坡、日本節水為例，表示值得我們學習。
台水公司利用閒置多年的新營舊淨水場新建員工訓練園區，斥資近11億元，歷時2年9個月興建完工，園區面積4.1公頃，訓練容量200人，興建教學大樓、學員宿舍大樓、專業訓練場所（管線配置、配管檢定場）、檢漏實習場、淨水場等。