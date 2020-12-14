聯名2020最強動漫IP！吃鮭魚、甜蝦壽司拿鬼滅獨家周邊
聯名2020最強動漫IP！吃鮭魚、甜蝦壽司拿鬼滅獨家周邊
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-14 15:55:25
知名動漫IP鬼滅之刃今（2020）年橫掃全球，看好聯名商機，日本知名連鎖迴轉手撕品牌再度推出第二波聯名活動，自21日起上是包含兩款限量文件夾、人氣角色嘴平伊之助的獨家文件夾，同時發布超豪邁「鮮蝦喜鮭祭」，吸引喜愛甜蝦、鮭卵的饕客。
鬼滅之刃再度進攻全台藏壽司，業者推出第二波鬼滅之刃滿額禮，自21日起，消費滿額並按讚官方粉絲專頁，將開贈人氣角色嘴平伊之助的獨家文件夾，日本特別版限量文件夾也將於24日起開放讓鬼滅迷搜集。24日起將開放日本特別版限量文件夾，圖中主角團成員－炭治郎、善逸、伊之助及禰豆子都換上壽司業者訂製服裝，手中拿著壽司人氣產品，邀請鬼殺隊與消費者們一起前往大快朵頤。業者從12月18日推出以鮮蝦、鮭魚等超人氣食材交織而成的美味盛宴「鮮蝦喜鮭祭」，全新菜色包含使用了鮑魚、小貝柱、海鮮海膽、大粒鮭魚卵等頂級食材的「鮭魚卵鮑魚奢華三貫」，還有經過炙烤擁有豐富層次的「炙烤玫瑰岩鹽大生鮮蝦」，與裹著金黃酥脆外衣，甜嫩彈牙的「蝦仁天婦羅握壽司」，而在深受所有年齡層歡迎的副餐系列中，期間限定的「蟹爪茶碗蒸」，加入蟹爪一同烹調後，不僅能享受絲滑軟嫩的蒸蛋之餘，也能品嘗到鮮甜迷人的海鮮原味。