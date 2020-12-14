洩漏柯文哲器捐約談資料？高涌誠否認：沒接觸過相關資料
洩漏柯文哲器捐約談資料？高涌誠否認：沒接觸過相關資料
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-14 16:09:18｜update2020-12-14 16:09:54
監察委員高涌誠及張武修，因為洩漏台北市長柯文哲日前因器官移植案遭約談的訪談影音與逐字稿，遭到監查院函送檢調偵辦。對此高涌誠接受訪問時，表示針對外洩的影音檔，自己在調查過程中完全沒有接觸，涉及洩密的情形完全與他無關。
柯文哲2018年在競選台北市長連任期間，再度涉入器官移植風波。博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪認為柯文哲未說實話，向監察院告發，由監委張武修立案調查。監察院並於今年2月通過前監委張武修、現任監委高涌誠的調查報告，要求臺大醫院、衛福部對器官移植醫學倫理規範檢討改進。不過台聯黨在去年11月舉行記者會時，聲稱取得柯文哲的約談時的逐字稿與錄音檔，事後還公布長達2個半小時柯文哲被約談的影片，也引發洩密風波。對此高涌誠表示，疑似外洩的影音檔，他個人在調查時完全沒接觸，所以跟他一點關係都沒有。而針對函送檢調偵辦一事，高涌誠也強調，相關會議他都申請迴避，也不知道內情，高涌誠也補充表示，監察院函送的應該是「犯罪事實」，而不是「特定人士」，相關問題應由監察院統一回覆。而針對高涌誠跟張武修疑似洩密一事，台北市政府發言人陳智菡表示，監察院本應是獨立機關，可以對公務機構糾正彈劾，但不能是打壓異己或政敵的東廠，成為政治工具。陳智菡也提到，回到事件源頭，為何柯文哲被約詢的影片會外流？甚至檔案還出現在監委的電腦垃圾桶中，後來才被找了出來，呼籲檢察單位應該做嚴正調查。