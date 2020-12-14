一路尾隨20公里強拉女大生　嫌犯落網坦承隨機犯案忍不住

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昨天晚間一名就讀樹科大一年級的許姓女大生，騎機車從旗山經過里嶺大橋前，遭到另名也是騎機車的男子強行拉扯，表示「想認識」嚇得女大生花容失色，當場騎機車趁隙逃逸，前往附近的加油站求救，事後許女的男友將這段經歷PO在《旗山大小事》上，提醒夜歸的人真的要小心。
女大生的男友發文表示，他的女友昨天(13日)晚間八點，從旗山騎機車回家，在旗山的武德殿開始，就被一名陌生男子跟蹤，原本女友以為對方只是單純的同方向，騎到大樹區里嶺大橋附近的十字路口停等紅燈時，陌生男子突然到女友的旁邊說，我可以認識你嗎？被女友拒絕，女友加油門要加速離開，沒想到，這名陌生男子竟然抓住女友的外套，企圖把她拉下車，幸好女友機警的逃脫，但是，整件外套都被扯壞了。
仁武分局今天下午在大寮區找到張姓男子涉有重嫌。分局長蔡文峰表示，案發後該分局立即與旗山警分局共組專案小組，經調閱監視錄影畫面，確認張嫌使用車輛，再擴大調閱監視器，分析過濾嫌犯逃逸路線，於今天下午１5時許，查獲張嫌到案。
蔡文峰指出，涉嫌尾隨與性騷擾許姓女大生的張姓男子年僅25歲，過去有相關不良紀錄，初步坦承昨晚有騷擾被害人，自稱看見女子會興奮，平日有在服用精神疾病藥物。至於涉案情況還要進一步調查。