一路尾隨20公里強拉女大生　嫌犯落網坦承隨機犯案忍不住

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一路尾隨20公里強拉女大生　嫌犯落網坦承隨機犯案忍不住

記者郭俊暉、郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-12-14 19:53:47

▲涉嫌尾隨與性騷擾許姓女大生的張姓男子年僅25歲，過去有相關不良紀錄，今天下午落網初步坦承昨晚有騷擾被害人。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲涉嫌尾隨與性騷擾許姓女大生的張姓男子年僅25歲，過去有相關不良紀錄，今天下午落網初步坦承昨晚有騷擾被害人。(圖／記者郭凱杰翻攝)
「可以認識妳嗎？」高市許姓女大生昨(13)日晚間在騎車返校途中遭人尾隨近20公里，對方還強拉衣服搭訕，女大生用力掙脫扯破衣服，被害人逃跑成功後立即向轄區仁武分局報案，仁武警分局今（14）日下午在大寮區抓到25歲張姓男子涉有重嫌，犯案細節仍須進一步釐清。
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▲高雄一名許姓女大生13日晚間獨自騎著機車從旗山返家，遭一名陌生男子一路騎機車跟蹤還扯破外套，擔心前一陣子長榮大學女學生事件重演，女大生立即報警處理。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲高雄一名許姓女大生13日晚間獨自騎著機車從旗山返家，遭一名陌生男子一路騎機車跟蹤還扯破外套，擔心前一陣子長榮大學女學生事件重演，女大生立即報警處理。(圖／記者郭凱杰翻攝)
昨天晚間一名就讀樹科大一年級的許姓女大生，騎機車從旗山經過里嶺大橋前，遭到另名也是騎機車的男子強行拉扯，表示「想認識」嚇得女大生花容失色，當場騎機車趁隙逃逸，前往附近的加油站求救，事後許女的男友將這段經歷PO在《旗山大小事》上，提醒夜歸的人真的要小心。
▲事後許女的男友將這段經歷PO在《旗山大小事》上，提醒夜歸的人真的要小心。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲事後許女的男友將這段經歷PO在《旗山大小事》上，提醒夜歸的人真的要小心。(圖／記者郭凱杰翻攝)
女大生的男友發文表示，他的女友昨天(13日)晚間八點，從旗山騎機車回家，在旗山的武德殿開始，就被一名陌生男子跟蹤，原本女友以為對方只是單純的同方向，騎到大樹區里嶺大橋附近的十字路口停等紅燈時，陌生男子突然到女友的旁邊說，我可以認識你嗎？被女友拒絕，女友加油門要加速離開，沒想到，這名陌生男子竟然抓住女友的外套，企圖把她拉下車，幸好女友機警的逃脫，但是，整件外套都被扯壞了。

仁武分局今天下午在大寮區找到張姓男子涉有重嫌。分局長蔡文峰表示，案發後該分局立即與旗山警分局共組專案小組，經調閱監視錄影畫面，確認張嫌使用車輛，再擴大調閱監視器，分析過濾嫌犯逃逸路線，於今天下午１5時許，查獲張嫌到案。

▲仁武分局公佈張嫌張昨晚尾隨一名許姓女大生影片並於今天下午宣布破案。（圖／記者郭俊暉翻攝）
▲仁武分局公佈張嫌張昨晚尾隨一名許姓女大生影片並於今天下午宣布破案。（圖／記者郭俊暉翻攝）
蔡文峰指出，涉嫌尾隨與性騷擾許姓女大生的張姓男子年僅25歲，過去有相關不良紀錄，初步坦承昨晚有騷擾被害人，自稱看見女子會興奮，平日有在服用精神疾病藥物。至於涉案情況還要進一步調查。
 
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