「中台灣觀光步道森遊會」倒數 休閒健身抽好禮
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-14 18:20:00
為了鼓勵民眾走向戶外，中、彰、 投、苗、竹(縣)、雲、嘉(市)等7個縣市配合2020脊梁山脈旅遊年主題，聯合推出「中臺灣觀光步道森遊會」活動進入倒數階段。至12月底止，只要於活動網站登入會員，完成指定步道健行，並輔以元素「7」為主 (如手勢7、姿勢7或有數字7的服裝、造型等)，拍照上傳符合規範之照片，除了特色禮品、更有機會將最大獎汽車開回家。
台中市政府觀旅局長林筱淇表示，今年「中臺灣觀光步道森遊會」系列活動，由中台灣7個縣市各推出3條步道鼓勵大家前來一一走訪。台中3條不同類型、各具特色的健行步道。有坐擁海線百萬級環景的「鰲峰山步道」，靠近市區有臺中後花園美譽的「大坑9號、10號登山步道」以及緊鄰小百岳的「新田登山步道」，鼓勵民眾以行腳方式，更深入的品味臺中，一同探訪山林步道，享受登高望遠的暢快感。林筱淇提到位於清水區「鰲峰山公園」內的鰲峰山步道，為大肚山臺地最北側之山脈，沿著長壽坡登上公園入口，可以變身為考古學家，一覽千年的新石器時代文物與遺跡。經過昔日後山居民來往清水大街的主要途徑「虎頭崎古道」後，即可抵達擁有180度視野「百萬級環景」美名的觀景平臺，日間壯闊，夜間瑰麗，將海線地區建築街道與海岸線的美景盡收眼底。位於潭子區的「新田登山步道」指標路徑清晰明確，共有3條路線，全程3公里，依山勢蜿蜒而建。順著步道蜿蜒而上，可俯看北屯、潭子市區，以及果園景緻。延著指標，於六角亭前的分岔路前行，臺灣小百岳之一聚峰山即在眼前，峰頂海拔504公尺，向東可眺望新社山城美景。林筱淇說，台中經典的大坑登山步道位於大坑風景區內，擁有豐富的生態及自然資源，一直以來都是中部地區熱門觀光景點。大坑12條步道各有不同的美景與特色，沿途環繞山林、無限延伸，可體驗不同景象之登山樂趣，深受大家喜愛。