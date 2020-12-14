再因社宅槓中央 柯文哲嗆花敬群：明年開工幾戶先畫押？
再因社宅槓中央 柯文哲嗆花敬群：明年開工幾戶先畫押？
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-14 16:45:46｜update2020-12-14 16:46:50
台北市長柯文哲日前因為明倫社宅三房型月租高達4萬500元一事，引發社會各界議論。而柯文哲也將球丟回中央，表示應針對社宅租金訂定標準制度。而對於總統蔡英文宣示明年要蓋1.5萬戶社宅，柯文哲也唱衰蔡英文「當然不可能」，內政部次長花敬群今天（14日）在立法院受訪時，則回擊表示不樂見縣市長污衊好政策。不過柯文哲下午受訪時再反擊，嗆聲「中央明年開工幾戶？請花敬群先畫押」。
總統蔡英文12日對外宣布，明年將在全國興建1.5萬戶社宅，以此展現實踐居住正義的決心。不過日前因為明倫社宅租金過高輿論纏身的柯文哲，則唱衰蔡英文，認為興建1.5萬戶社宅「當然不可能！」而主管社宅相關業務的內政部，次長花敬群接受媒體訪問時，反擊柯文哲「最不樂見的是地方首長對中央政府協助市民推動好的政策都可以反對，都可以做任何污衊，這樣的事情都可以發生，還有什麼不可能」。針對花敬群的回應，柯文哲今天下午出席公開活動時，原本並未安排受訪，不過被媒體問到該議題時，特別停下腳步回應花敬群，表示「他（花敬群）明年要開工幾戶？他要不要自己先畫押？我只問一句，明年中央社宅開工幾戶？請你畫押！」說完就步入活動會場。