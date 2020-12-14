絕食2週！決心跟檢方長期抗戰 蘇震清恢復進食
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-14 17:01:10
立委蘇震清涉及SOGO立委集體貪汙案遭羈押，但蘇陣營質疑，檢方偵查錄音關鍵證詞被遮蔽，蘇也為此在獄中絕食抗議；絕食2週的蘇震清今（14）日透過律師表示，有感於上週五大批民眾的聲援，且他也已就湮滅證據、偽造筆錄等最向承辦檢察官提出自訴，為了與檢方長期抗戰，在經過2日的思考後，決議今日起恢復進食。
蘇震清今日透過律師表示，有感於上週五近千名屏東鄉親特意北上聲援並提出建言，且他已就湮滅證據、偽造筆錄等罪向承辦檢察官提出自訴，經過2日思考，決意就今日起恢復進食，為自身清白與司法程序正義奮與檢方「奮戰到底」。蘇震清的律師指出，蘇震清自訴「檢察官涉嫌違反偵查不公開原則、人為變造偵訊錄音檔」等情事雖然相當明確，但是北檢一貫以設備老舊推託，掩飾檢察官涉嫌違背程序正義的行為，只敢回應「一切視證據說話，呼籲回歸法庭攻防」，加上蘇震清的案件牽涉檢方羅織入罪，日後訴訟程序恐怕相對繁雜及冗長，所以蘇震清必須要堅持到底。蘇震清的律師也提到，蘇震清對於支持者在上週五的聲援相當感動，也擔心因為他絕食導致身體無法負荷、辜負支持者對他的期待，而北檢至今仍迴避「濫權不公」的問題，那蘇震清也會正面應戰，在法庭上要求檢方光明正大的提出真正的「證據」，用事實捍衛清白。