大型物流中心落腳台南　創560個就業機會

東煒建設今（14）日在台南樹谷園區舉行物流中心啟用儀式，預計將投入18億資金，創造560個就業機會，年產值可達181億元，對於南部物流供應鏈具有正面效益，台南市長黃偉哲表示，相信東煒投資台南在物流中心啟用後，讓南科不只是台灣的南科，而是世界的南科，物流中心更是扮演關鍵的角色。

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東煒建設看好台南的發展潛力，於樹谷園區推動大型物流中心BOO案，規劃引進園區及周邊輔助供應鏈、快遞及第三方物流業者等。東煒建設總經理趙國祥說，感謝台南市政府與台電的幫忙，只花了一年三個月就完工， 完成了這項不可能的任務，甚至還提早完成。預計物流中心可為台南市物業的流通帶來很大的幫助。

▲位於樹谷園區的物流中心未來將對南部物流供應鏈帶來極大效益（圖／記者林怡孜攝，2020,12,14）

黃偉哲感謝東煒建設總經理趙國祥肯定市府團隊，進而打造優質投資環境，投資台南、增加台南就業機會，就近服務南科暨樹谷園區科技大廠，滿足高品質倉儲環境與物流服務之需求，對於南部物流供應鏈具正面效益，啟用後將可發揮實質功效，黃偉哲表示，對的人做對的事情，看似從甘蔗田裡長出的物流中心，卻是許多人努力的成果，這就是台灣的精神，黃偉哲也祝東煒未來發展不可限量，南科發展不可限量 ，感謝大家為台南拚經濟。

經濟發展局局長陳凱凌指出，統計108年至109年11月底，台南市新增579件投資案，吸引569億元投資額，創造668億元產值，增加13,586個就業機會，此外，市長每月召開投資會報追蹤列管2億元以上重大投資案99案，投資額達2,995億元。市府持續厚植產業基礎，建構優質投資環境，同時透過招商服務單一窗口，提供便捷、親切、專業的各類型投資服務，並將持續秉持依法行政、公開透明方式，加速審查作業，提升行政效率，協助業者解決投資設廠問題及排除投資障礙，同時致力吸引國內外優質廠商至本市投資，致力打造台南為「產經重鎮」。

