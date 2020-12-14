中捷延期通車向北市府求償？柯文哲：就算要也是代位求償
中捷延期通車向北市府求償？柯文哲：就算要也是代位求償
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-14 17:12:13｜update2020-12-14 17:21:16
台中捷運綠線，原本預計在12月19日正式通車，不過隨著上個月21日發生連結器軸心斷裂，導致試營運停擺。對此台中市長盧秀燕今天（14日）正式宣佈原訂19日的通車延期。台中市政府方面更表示，未來將視確切通車日期，才有辦法計算損失範圍，進而要求北市府負責。不過對此台北市長柯文哲似乎並不買帳，今天下午也對此作出回應，表示要求償也是代位求償，由日本川崎公司處理。
台中捷運綠線於11月16日啟動試營運，結果列車於11月21日發生連結器軸心斷裂。在台中市政府要求下，施工單位台北市政府捷運局、車輛原廠川崎重工擴大檢測，並於11月29日及12月11日向台中市政府報告檢測結果及改善方案，但市府對前後2次報告表示不滿而退回。甚至傳出盧秀燕曾親自致電柯文哲表達不滿。而針對北市捷運局提出的報告，柯文哲也坦言「技術問題沒有完全說明」。「所以北市有檢查一下，我也要求北捷局提出委員名單，另外請台中市提出檢查委員會。」柯文哲說，「現在知道是因為斷掉，問題是斷掉的原因要說明，而川崎下面的子公司再包給外面的子公司做，但反正最後是川崎負責，就是要川崎去處理」。而針對中市府方面強調，未來可能要求北市府負責，甚至進一步提出求償相關事項，對此柯文哲則表示就算求償，北市也是代位求償。柯文哲強調，12月19日中捷本來要正式通車，「看現在是有問題，到底會拖多久，要看川崎應變，如果時間拖太久，該求償就求償」。