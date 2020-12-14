特企／年度必買乳霜 蓓朵娜粉鑽瓶獲「SNQ」肯定實力
特企／年度必買乳霜 蓓朵娜粉鑽瓶獲「SNQ」肯定實力
本報訊
calendar_today2020-12-14 18:17:36
風靡巴黎的台灣保養精品——蓓朵娜再度榮獲大獎肯定，發光乳霜粉鑽瓶榮獲「SNQ國家品質標章」肯定實力。象徵MIT台灣產製商品最高榮譽的SNQ國家品質標章Symbol of National Quality於12月10日在國際會議中心舉辦頒獎典禮，邀請蓓朵娜的創辦人美妝大叔Paul老師蒞臨現場受獎。
「SNQ國家品質標章」除安全衛生外也著重於品質和實用性，需在眾多角逐商品中脫穎而出才能獲得此認證，因此每年各類別中通過認證的產品數量極少。蓓朵娜智慧光感粉底乳霜各方面皆合乎最高規格的品質要求，也因創辦人對產品的用心與堅持才能一路通過審查並獲得認證。除此之外，蓓朵娜於今年接連獲得國內外各大獎項，堪稱2020年度必買乳霜，不僅創下女人我最大粉美賞最佳潤澤乳霜賞第一名、女人我最大網友票選保濕類乳霜第一名、美妝奧斯大師獎、美妝雜誌編輯推薦2020必買乳霜第一名等多項奪獎佳績，更為台灣爭光，成為法國巴黎時裝周設計師唯一指定使用的保養精品。蓓朵娜創辦人美妝大叔Paul老師表示，談到蓓朵娜的研發是汲取20多年來的美妝經驗，經過不斷地調整，從使用的觸感、外包裝設計、香味等細節都調整數十次，嚴格把關，就是為了給使用蓓朵娜的客人最好的產品。因為這樣，才能在短時間內獲得廣大客人的喜愛，讓明星商品發光乳霜粉鑽瓶成為2020年度必買乳霜。