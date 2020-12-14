沈智慧絕食55小時反萊豬！連勝文：民進黨做壞事才該絕食

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針對中天電視台被撤照後，中天轉向Youtube影音平台發展，國家通訊委會會（NCC）擬修法管制網路媒體，葉毓蘭痛批NCC趕盡殺絕，讓台灣失去言論自由。她表示，NCC說接到很多民眾檢舉中天的新聞內容，這些檢舉人就是民進黨的網軍1450，要說中天製作假新聞，三立新聞也不遑多讓，日前還獨家報導「美國中情局長秘密訪台」，結果證實是假消息，葉毓蘭呼籲NCC要用對待中天的同樣態度，來嚴格檢視三立的新聞報導。
連勝文為沈智慧在寒冬為人民健康絕食犧牲很不捨，他話鋒一轉，痛批該絕食的是吃香喝辣、做壞事的民進黨，經濟部長王美花與國安會秘書長顧立雄日前出了車禍，大家這才知道原來他們密會日本駐台代表，日本人搞不好給顧立雄夫妻吃最好、最肥的鮪魚、清酒，民進黨反而要給台灣人吃核食、外國最糟糕的東西，沒有比這個更荒謬的東西。
連勝文希望沈智慧為了健康，如果受不了就停止絕食，別勉強自己；沒有理由做壞事的人每天吃得腦滿腸肥，每天嘴角流油，為民眾的人反而在受苦。
沈智慧表示，這麼重要的公眾議題沒有公投就很慢了，現在立院還沒有達成共識要記名表決，政黨協商沒有把萊豬進口表決放在院會前三案審查，12月24日院會來不及審查，過了午夜行政命令就自動生效，民進黨立委就能自動解套，不用負責。沈智慧強調，我的訴求是反萊豬、記名表決，「民進黨有種別走！」