美式籃球NBA結合傳說對決經典元素　再掀潮流革命熱潮

台灣下載量破千萬，擁有完善職業電競賽事制度的人氣手遊《Garena傳說對決》首度攜手《NBA Store Taiwan》打造跨界聯名商品，推出一系列結合遊戲經典元素的聯名產品外，更特別邀請台灣知名運動插畫藝術家BAM BAM BAM操刀設計聯名視覺，為凡恩、莉莉安、筱清、葉娜、圖倫以及馬洛斯等遊戲角色重新進行融合與潮流化設計，期許透過這次跨界合作，呼應NBA各球隊團結一致與傳說對決戰隊齊力追求最高榮譽的決心，完美呈現NBA球隊與《Garena傳說對決》共同核心理念—「團隊精神」。同時，搭配本次合作，遊戲內也將同步推出全新「阿萊斯特 熱血籃球造型」，為玩家帶來嶄新的跨界體驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《Garena傳說對決》攜手《NBA Store Taiwan》打造跨界潮流（圖／品牌提供）

× ▲《Garena傳說對決》攜手《NBA Store Taiwan》打造跨界潮流（圖／品牌提供）

今年耶誕前夕，NBA Store Taiwan攜手《Garena傳說對決》打造跨界聯名商品，特別邀請台灣知名運動插畫藝術家BAM BAM BAM操刀設計聯名視覺，為遊戲角色重新進行融合與潮流化設計，賦予英雄全新樣貌，也呼應 NBA球隊與《Garena傳說對決》共同核心理念「團隊精神」。不僅如此，於聯名商品發表會當天，邀請到華語嘻哈教父MC HotDog熱狗分享自身與NBA籃球文化的經驗，與穿搭聯名商品的私房秘訣。同時網紅甜心泱泱與三位來自GCS人氣職業戰隊代表：閃電狼職業電競隊的教練蘭特、Hong Kong Attitude凱薩路的Outcast、以及目前正代表GCS賽區出戰AIC國際賽四強賽，為台灣爭光的MAD Team隊長Yuzon，也以資深傳說對決玩家身分，挑選本次聯名商品最愛的選擇，並分享記者會現場的潮流穿搭的重點，進而揭露聯名設計專屬巧思與商品獨特價值，詮釋遊戲與潮流穿搭跨界聯名的時尚趨勢。熱狗更於記者會上表示：「12歲的小熱狗也是傳說玩家與NBA粉絲，知道這個聯名一定會超瘋狂。」

▲華語嘻哈教父MC HotDog熱狗分享自身與NBA籃球文化的經驗，與穿搭聯名商品的私房秘訣。（圖／品牌提供）

× ▲華語嘻哈教父MC HotDog熱狗分享自身與NBA籃球文化的經驗，與穿搭聯名商品的私房秘訣。（圖／品牌提供）

網紅甜心泱泱與三位來自GCS人氣職業戰隊代表：閃電狼職業電競隊的教練蘭特、Hong Kong Attitude凱薩路的Outcast、以及MAD Team隊長Yuzon，也以資深傳說對決玩家身分，挑選本次聯名商品最愛的選擇。

▲網紅甜心泱泱(左下)與三位來自GCS人氣職業戰隊代表：MAD Team隊長Yuzon(左上)、閃電狼職業電競隊的教練蘭特(右上)、Hong Kong Attitude凱薩路的Outcast(右下)，以資深傳說對決玩家身分展現潮流穿搭。（圖／品牌提供）

× ▲網紅甜心泱泱(左下)與三位來自GCS人氣職業戰隊代表：MAD Team隊長Yuzon(左上)、閃電狼職業電競隊的教練蘭特(右上)、Hong Kong Attitude凱薩路的Outcast(右下)，以資深傳說對決玩家身分展現潮流穿搭。（圖／品牌提供）

本次跨界合作以潮流設計結合雙方經典元素，對此，Garena總經理陳逸軒於記者會上表示，跨界聯名已經是深植在傳說對決中的DNA，藉由首次與國際體育運動賽事品牌合作，我們進一步結合了遊戲、電競、體育與潮流，持續結合遊戲的世界觀，帶給玩家嶄新的體驗。」而Garena協理陳先倫也進一步表示：「為了吸引更多球迷及玩家的喜愛，本次傳說對決與《NBA Store Taiwan》合作，特別邀請多次獲得NBA球星青睞的台灣NBA籃球插畫家 BAM BAM BAM操刀繪製全新的英雄繪圖，發展出包含衣服、雨衣、證件套等商品；另外也推出最皮英雄-皮皮化身各球隊球星，並打造皮皮籃球，系列商品搭配全新「阿萊斯特 熱血籃球造型」的登場，讓玩家和球迷在遊戲裏外都能感受NBA的魅力。」