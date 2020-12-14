南港轉運站BOT案簽約！新壽砸30億拚2025年完工啟用
南港轉運站BOT案簽約！新壽砸30億拚2025年完工啟用
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-14 18:25:08
台北市南港轉運站興建營運移轉BOT案，今（14）日由台北市長柯文哲、財政部國產署署長曾國基與新光人壽董事長許澎共同簽署合作契約。新壽表示，此案是新壽首次以保險業結合專業第三人國光客運公司的方式參與公共投資，預計將投入30億元，開發具有客運轉運站、辦公室、餐飲的複合式商業轉運站大樓，預計2025年完成啟用，屆時可望為南港地區吸引更多元的產業進駐、帶動區域發展，同時為新壽帶來長期穩定的租金收益。
新壽在今（2020）年9月24日參與市政府辦理投標，歷經近2個月甄審會評選及議約過程，以開發權利金6.1億元，變動經營權利金2.51%取得本案。這次結合的專業第三人國光客運，為全國最具規模的客運業者之一，並經營板橋轉運站、桃園經國轉運站、台中轉運站等近20處主要車站，具備豐富轉運站營運的經驗。此基地緊鄰南港車站，具有高鐵、台鐵、捷運三鐵共構之交通優勢。近年台北市政府持續積極推動東區門戶計畫，南港展覽館2館、台北流行音樂中心陸續完工，未來在南港生技園區、南港世界明珠（原南港輪胎）、潤泰商三特都更案（南港轉運站東側商業區公辦都市更新案）陸續開發完成後，可望為此地區帶來多項利多。此外，距離國道１、3號交流道約3公里的國家生技研究園區聯外道路案，在2024年9月完工後，將使得本區域成為東區門戶計畫重要交通樞紐。
新壽長期透過全方位方式實現聯合國永續發展目標，提升ESG永續價值，繼與台北市政府於信義計畫區信義A12、南港經貿園區內經貿段簽訂地上權合作後，南港轉運站興建營運移轉BOT案則為支持政府擴大投資公共建設的政策再添一例。此外，此複合式商業轉運站大樓將採智慧、低碳建築設計，並符合環保、節能、省水的綠建築，以展現新壽對地球生態及環境保護議題的努力。新壽近年不動產投資相當多元，為因應高齡化社會來臨，在板橋、三重、劍潭等大台北地區以及台中烏日打造多樣化的傑仕堡系列產品，鎖定銀髮、觀光及商務等客群，推出高端出租住宅、商務旅館等商用不動產。新壽表示，未來也將鎖定台灣六都、具租金收益率在2.1%以上標的進行投資，以創造公司長期穩定租金收益。