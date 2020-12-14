中市府聯手8大學啟動創新育苗共享平台　提供客製化諮詢

臺中市府一向重視青年事務，為協助年輕人勇敢創業逐夢，由台中市工商發展投資策進會主導，中興大學發起成立的「台中市創業創新育苗資源共享平台」，今天在中興大學正式啟動，共整合中興、東海、靜宜等中部8所大學創業資源交流共享，提供創業團隊客製化諮詢，興盛台中創業風氣。

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平台啟動儀式由台中市工策會總幹事黃于珊、台中市勞工局副局長羅群穆、中興大學校長薛富盛，以及各大學代表主持，透過火車頭及車廂的鏈結儀式，一同完成插旗啟動，象徵產、官、學三方攜手合作，扮演創業、創新、育成火車頭角色。

黃于珊表示，啟動儀式是個開端，鼓勵年輕人勇敢創業，更給予專業訓練與指導，期許學生在畢業前，即有企業經營實作經驗與規劃，踏出校園後，能夠更快速與社會、職場接軌。



▲中興大學發起成立的「台中市創業創新育苗資源共享平台」，今天在中興大學正式啟動。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.14)



中興大學校長薛富盛表示，創業創新育苗資源共享平台由興大作為發起學校，結合中部8所大專院校，透過跨校際、跨領域的課程交流與創業PK競賽，深化學生創業團隊學習成效，開拓學生視野與充實跨領域能力。





薛校長並指出，興大近年創新創業表現亮眼，104至108年期間累計培育人數1719人，累計創業團隊數274隊，獲獎及計畫補助件數100件以上，新創公司數52家，新創公司資本額達9.9億元以上，累計獎助計畫金額達5億元以上，並設有全台唯一的「學生專屬創業基地」，提供工作空間、創客空間及創業工坊及3D列印、工具機等創客硬體設備及專業師資指導，相信能提供創業團隊更完整的創業訓練。

薛校長表示，中部共有27所大專院校，各有不同資源與特色，歡迎有更多學校加入平台，發揮更大影響力。