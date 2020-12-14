專訪／靠「套被單絕技」考進植劇場　孫可芳超想挑戰喜劇

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雖然她到了韓國有報平安，但還是驚死身邊一票人，很擔心她的安危，不過怎麼勸孫可芳都沒法度，她就是硬要一個人飛過去，「我好想出去、好想在冬天玩雪，我想要溜那個高空滑索、玩刺激的活動，剛好身邊的朋友都要工作，沒有辦法像我這樣說走就走，所以我就自己訂機票飛走啦！」
其實，孫可芳的大膽不只這一樁，在剛剛入行之際，沒什麼人認識她的時候，她甚至幫某報社寫過足球專欄！蛤？足球？這跟台灣藝術大學戲劇系畢業的孫可芳，根本八竿子打不著一塊兒，只因為她當過幾次直播足球比賽的花瓶主持人，但為了磨練自己，她完全不怕，「我每次都這樣，覺得工作來了很有挑戰就想要接，但接了之後又馬上後悔，因為我想要做好，就開始非常認真做功課，一直查資料，一大疊一大疊的資料，我之前對足球完全不知道，也不知道哪來的這種膽子。」
因此當你知道，孫可芳是靠搞笑的「套被單絕技」考進植劇場，應該也不驚訝了吧，她說：「我記得我原本是想說，要不要彈吉他？後來發現我再怎麼彈，也沒有人家厲害的人厲害，就想說做自己想做的事吧，那一陣子剛好我都會烘被子洗被子，又在網路上看到一個人教人家怎麼快速的套被單，我就學起來，然後揹著棉被和被單去植劇場考試，然後在地板鋪棉被，現場表演套被單，結果就考上了！很感動！」
雖說孫可芳以奇招致勝，但其實她也會覺得不好意思啦，想說自己是憑套被單進入植劇場的，但幸虧當時的評審之一陳玉勳導演，特別稱讚她可以走喜劇路線，未來可期，只不過萬萬沒想到，孫可芳居然是以《天黑請閉眼》打出名聲，後來又都是演一些沉重的戲，導致她的喜劇細胞一直沒法發揮，事實上，她超想演喜劇的，很希望台灣導演可以多多找她演喜劇作品。
這大概跟孫可芳從小生活在一個充滿愛的家庭有關吧。每次談到阿公阿嬤，她眼裡、言談中就滿布愛的泡泡，儘管父母在自己小一的時候因為車禍過世，但孫可芳從來不缺少愛，「真的是很感謝家人，尤其拍了《孤味》之後，會覺得家真的好重要喔，讓我感受到很多的愛，我是在愛的環境下長大的，我覺得這對我的影響應該滿大的。」
「因為小時候沒有父母，算滿大的一個不一樣吧，尤其小學生、國中、高中，最怕跟別人不一樣，所以以前就知道自己有很多不一樣，比方說過母親節，大家都是要做康乃馨，但我就要做白色的康乃馨，因為大家都還小不懂事，就會說『欸，妳怎麼做白色的康乃馨？』那時候有點難過，可是長大之後才發現，即便經歷這些事，我還是好好長大了，就覺得這一切都是我家人的功勞。」
「所以，我現在只要被誇獎就會很開心，表示我阿公阿嬤教育有方、教導有方。我能這麼開朗，也跟家人有關係，因為一直都在溫暖的家庭長大。」更自嘲開朗的個性「我可能前一秒超級沮喪，但下一秒吃完飯瞬間就好了。」也由此可知，孫可芳的男友劉冠廷，為何跟著她12年依舊黏答答了吧，那阿公阿嬤難道不希望兩人趕快結婚嗎？
她說：「不會欸，我小時候就不會有婚紗或者家庭這種美夢，因為我已經過得很開心了，我反而會像「佳佳」（《孤味》小女兒陳宛佳）那樣希望多陪伴家人，我會想要陪伴阿公，因為姊姊也已經結婚、生小孩了。我覺得我想要的時候就會去做（結婚），現在比較不會有這種壓力。」