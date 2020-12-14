幼兒米製食品重金屬超標　農糧署：將釐清產地是否汙染

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幼兒米製食品重金屬超標　農糧署：將釐清產地是否汙染

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-12-14 18:44:04

▲農地、稻田、檳榔樹、鄉村、鄉下、農田。（示意圖／取自pixabay）
▲農糧署今（14）傍晚表示，針對消基會抽測4件不合格產品，後續如果查得原料食米來源端，將釐清農地及地上農作是否有遭受重金屬汙染情形。（示意圖／取自pixabay）
針對消基會抽驗嬰幼兒米食副食品20件中發現4件重金屬鎘超標案，行政院農業委員會農糧署今（14）傍晚表示，該署每年就國產稻米源頭辦理監測抽樣與管制措施，以確保食米安全，請消費者放心食用。
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農糧署表示，依據衛生福利部「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，食品中米的重金屬鎘的限量為0.4ppm，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鎘的限量為0.04ppm；按消基會檢測4件嬰幼兒米製副食品重金屬鎘含量介於0.05至0.3ppm，即原料米端符合食米重金屬鎘限量標準，但製成嬰幼兒副食品後未能符合嬰幼兒食品鎘含量規定。
農糧署表示，為確保國人食米消費安全，除由衛福部主責辦理食品衛生安全查驗外，該署也辦理稻米衛生安全檢驗計畫，公糧每年抽檢重金屬約150件，稻米產銷契作集團產區、產銷履歷等也每年抽檢超過800件，檢驗結果皆符合標準。

農糧署說明，土壤中含有各種金屬元素，植物或農作吸收後，適量稱之營養，超量則會影響生長，甚至食用後可能影響食用者健康，因此該署依權責分工針對上市前（含田間及糧倉等）稻米源頭進行完整監測與管制措施；農地土壤經環保機關檢測，若超過土壤及地下水污染整治法所定土壤污染管制標準，即列為污染控制場址，地上食用作物不待檢測，一律剷除銷毀，並強制停耕以待整治。

農糧署表示，對鄰近高污染潛勢農地之地上食用作物，也依「農作物重金屬等污染監測管制作業程序（SOP）」進行管制，於收割前採樣監測每年約500件，如果未符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」所定的重金屬限量標準，即予以剷除銷毀，防止流入市面，並依程序通報環保機關擴大檢測農地土壤、水質或空氣，追查阻斷污染源，防範再發生或造成污染擴大情事。
農糧署進一步表示，針對消基會抽測4件不合格產品，後續如果查得原料食米來源端，將釐清農地及地上農作是否有遭受重金屬汙染情形，再依相關管制作為處理，以確保農作生產安全。
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