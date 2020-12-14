影／2020秀愛傳情　聖誕老公公送365份禮物至保育院

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秀傳黃漢斌醫師說，秀傳醫療體系從2006年起每年聖誕節前夕舉辦圓夢計畫，邀請民眾在寒冬之際，用溫暖點亮弱勢朋友、身障朋友的心願，至2020年止連續15年來已送出近1萬5千多份禮物，以真摯情感，點燃人性的光明，共創溫暖處處在的美好社會。
錫卿基金會朱玉珊高專表示，此活動募集眾人之愛，由每個孩子提出自己最想要的聖誕禮物，透過圓夢網站，愛心人士們上網認領，禮物由四面八方寄來，再由秀傳醫院員工、志工、彰師大學生攜手完成禮物核對、分裝、總盤點，雖有辛苦，但深信每份禮物都將祝福傳達到每個孩子的手中，也樂見孩子收到禮物的驚喜及歡樂。
喜樂保育院今年有365位服務對象，獲得今年自已最想要的聖誕禮物，其中一位大朋友表示平常都坐輪椅，身體瘦弱，肌肉張力太強，影響日常生活的動作，手無法舉高更衣，我的衣物大多來自民眾愛心捐贈。現在我很需要一套舒服的衣褲，讓我可以坐在輪椅上舒適的活動，謝謝你！
一位來自台北的捐贈者看到除了購買他需要的衣褲外，加碼送二箱的亞培安素給他補充營養。另一捐贈者捐一台淑女腳踏車給服務對象外，還加碼菜籃、車銷、車鈴、前後防雨燈、打氣筒、彈力勾繩加上保養費都附上了，為喜樂服務對象的安全，增加全方位的配備，他的愛心真讓人感動。
秀和基金會董事長陳梅鳳表示，聖誕節是一個分享愛與祝福的日子，每年許許多多的善心人士扮演聖誕老公公，無條件的付出及給予，幫助機構及社區中的朋友，讓他們歡度聖誕佳節，感受到社會的溫暖；喜樂保育院院長也特別感謝秀和基金會、錫卿文教基金會及秀傳醫療體系15年來對喜樂不曾間斷的愛，集合眾人之愛，帶給喜樂、大小朋友滿滿的愛與溫馨。