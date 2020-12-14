影／2020秀愛傳情　聖誕老公公送365份禮物至保育院

聖誕節前夕，秀傳醫療體系號召社會愛心人士認捐1050份的禮物，幫助彰化縣7家社會福利單位的服務對象圓夢，今（14）日將365份聖誕禮物親自送到喜樂保育院，院生有的想要腳踏車代步，有的不想再穿愛心捐贈的衣服，想要全新的衣服都如願。

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▲聖誕節是一個分享愛與祝福的日子，每年許許多多的善心人士扮演聖誕老公公，無條件的幫助機構及社區中的朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

× ▲聖誕節是一個分享愛與祝福的日子，每年許許多多的善心人士扮演聖誕老公公，無條件的幫助機構及社區中的朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

秀傳黃漢斌醫師說，秀傳醫療體系從2006年起每年聖誕節前夕舉辦圓夢計畫，邀請民眾在寒冬之際，用溫暖點亮弱勢朋友、身障朋友的心願，至2020年止連續15年來已送出近1萬5千多份禮物，以真摯情感，點燃人性的光明，共創溫暖處處在的美好社會。

錫卿基金會朱玉珊高專表示，此活動募集眾人之愛，由每個孩子提出自己最想要的聖誕禮物，透過圓夢網站，愛心人士們上網認領，禮物由四面八方寄來，再由秀傳醫院員工、志工、彰師大學生攜手完成禮物核對、分裝、總盤點，雖有辛苦，但深信每份禮物都將祝福傳達到每個孩子的手中，也樂見孩子收到禮物的驚喜及歡樂。

▲聖誕節前夕，秀傳醫療體系號召社會愛心人士認捐1050份的禮物，幫助彰化縣7家社會福利單位的服務對象圓夢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

× ▲聖誕節前夕，秀傳醫療體系號召社會愛心人士認捐1050份的禮物，幫助彰化縣7家社會福利單位的服務對象圓夢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

喜樂保育院今年有365位服務對象，獲得今年自已最想要的聖誕禮物，其中一位大朋友表示平常都坐輪椅，身體瘦弱，肌肉張力太強，影響日常生活的動作，手無法舉高更衣，我的衣物大多來自民眾愛心捐贈。現在我很需要一套舒服的衣褲，讓我可以坐在輪椅上舒適的活動，謝謝你！

一位來自台北的捐贈者看到除了購買他需要的衣褲外，加碼送二箱的亞培安素給他補充營養。另一捐贈者捐一台淑女腳踏車給服務對象外，還加碼菜籃、車銷、車鈴、前後防雨燈、打氣筒、彈力勾繩加上保養費都附上了，為喜樂服務對象的安全，增加全方位的配備，他的愛心真讓人感動。

▲聖誕節前夕，秀傳醫療體系醫護人員化身聖誕老公公將祝福傳達到每個孩子的手中，也樂見孩子收到禮物的驚喜及歡樂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

× ▲聖誕節前夕，秀傳醫療體系醫護人員化身聖誕老公公將祝福傳達到每個孩子的手中，也樂見孩子收到禮物的驚喜及歡樂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

秀和基金會董事長陳梅鳳表示，聖誕節是一個分享愛與祝福的日子，每年許許多多的善心人士扮演聖誕老公公，無條件的付出及給予，幫助機構及社區中的朋友，讓他們歡度聖誕佳節，感受到社會的溫暖；喜樂保育院院長也特別感謝秀和基金會、錫卿文教基金會及秀傳醫療體系15年來對喜樂不曾間斷的愛，集合眾人之愛，帶給喜樂、大小朋友滿滿的愛與溫馨。