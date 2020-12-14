臺中跨業交流會幹部聯合交接　市長感謝齊心貢獻

為促進跨業交流合作，由臺中市工商發展投資策進會輔導成立的「臺中市跨業交流會」，迄今已27 年，會員近千人，依組織編為 8 組， 今晚舉行各組幹部聯合交接典禮，盧秀燕市長表示，市府積極排除投資障礙， 招商全國第一，在疫情中逆風成長，感謝大家齊心貢獻己力，共榮富市臺中。

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臺中市跨業交流會幹部聯合交接典禮，創晚在竹林婚宴會館舉行，盧市長在工策會總幹事黃于珊陪同下出席，與8組會員幹部合影，市府經發局長張峯源亦到場致意。

盧市長表示，新冠肺炎疫情重創全球經濟，臺中市府積極招商，解決５缺問題，並率六都之先設立臺商專區，提供一站式服務鼓勵鮭魚返鄉，創造7,160億元投資額，其中投資臺灣三大方案總件數158件，高居全國第一。





除此，台中更積極推動重大建設，包含臺中國際會展中心、大智路貫通、水湳中央公園、雙十公車及美樂地計畫等，為投資環境打下良好基礎，營造臺中幸福宜居城市。





工策會黃總幹事表示，臺中市工商發展投資策進會積極配合市府政策，辦理近140場企業講座及參訪，近9000人次參與，內容包含COVID-19紓困、電商及名人講座等優質內容，臺中市跨業交流會為工策會輔導之異業交流平台，企業不藏私地分享經營管理方法，提升企業體質及經營者視野，為企業軟實力注入強心針。

工策會表示，透過交接典禮對跨交會幹部一年來的辛勤付出由衷感謝，並藉本活動提升各組間交流互動，進一步提升跨業交流效益，期待未來能有更多合作機會，共同打造臺中最堅強的產業實力。