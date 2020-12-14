影／填補萊豬食安破口　捍衛校園午餐推出五大安心保證

明年起萊豬開放進口引發食安疑慮，彰化縣政府今（14）日舉辦「校園禁用萊豬 守護食安宣誓」活動，會中由餐盒食品業者及20個社區代表一起簽署拒絕萊豬進入社區關懷據點聲明，支持校園午餐所使用的食材應符合契約規範，採用國產豬肉、牛肉，並落實溯源管理。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲營養師也力挺彰化縣政府校園禁用萊豬政策。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

× ▲營養師也力挺彰化縣政府校園禁用萊豬政策。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

「校園禁用萊豬 守護食安宣誓」活動上，縣長王惠美說，彰化縣有9萬7千多個學生食用營養午餐，各校須於2020年底前與校園午餐業者換約完成，豬肉、牛肉等肉類一律採用國產在地，肉類加工（再製）品，應採用「肉品原料來源」為國產地在地的優良產品。

中央為提升國家的競爭力，決定明年起開放萊豬進口，針對萊豬進口引發食安疑慮，彰化縣政府召開「校園禁用萊豬 守護食安宣誓會」，提出「彰化優鮮選，新鮮又健康」、「換約訂規範，食安無空窗」、「產地可溯源，安全有保障」、「食安五環扣，食材最健康」、「驗收勤稽查，把關不退讓」等五大安心保證，共同承諾掛保證，食安永遠與民同在。

▲彰化縣政府舉辦「校園禁用萊豬 守護食安宣誓」活動，餐盒食品業者及20個社區代表一起簽署拒絕萊豬進入社區關懷據點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

× ▲彰化縣政府舉辦「校園禁用萊豬 守護食安宣誓」活動，餐盒食品業者及20個社區代表一起簽署拒絕萊豬進入社區關懷據點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

24家餐盒業者今天對校園營養午餐肉品食安做出承諾，包括每日到「校園食材登錄平台」登載食材來源，建立食材來源名冊，食材採購進出貨證明都需造冊，每學期提供肉品自主檢測報告等

▲20個社區代表一起簽署拒絕萊豬進入社區關懷據點聲明。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

× ▲20個社區代表一起簽署拒絕萊豬進入社區關懷據點聲明。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 14）

王惠美表示，為降低校園午餐誤食非國產豬肉所製加工食品之疑慮，全國首創學校午餐瘦肉精檢核通報機制，已發放「萊克多巴胺 (乙型受體素)快速檢測試劑套組」至校園，供校園午餐第一線人員篩選使用，初篩有疑慮的將進行食安通報，先下架列管，並將食品再送交衛生局實驗室詳實檢驗確認，以全面把關防止萊豬進入校園，確保本縣學子的身心健康。

王惠美感謝縣內24家的營養午餐供應廠商，以及社區關懷據點的執行長與理事長等到場承諾，提供彰化縣學童安全優質的午餐，家長、社區及社會大眾，都要一起來注意食品安全，有任何疑慮，可撥消費者專線1950檢舉，縣府也會發放檢舉獎金，期許大家全方位合作，打造健康全安的校園，為守護彰化孩子的健康努力。