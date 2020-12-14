蘇貞昌買漫畫打統編　民眾黨大酸：真是家書抵萬金！

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民眾黨指出，繼丁怡銘牛肉麵統編事件後，行政院長蘇貞昌參訪台灣漫畫基地並使用三倍券購買3,000元的漫畫送給孫女時，再度霸氣使用行政院統編，這也不禁讓人懷疑，難道是先使用人民稅金的三倍券買漫畫，再拿去行政院核銷嗎？倘若屬實就會變成「拿三倍券買東西，最後報帳拿現金」，最後秀做到了、錢拿回來了、漫畫也到手，很可能有法律及道德上問題。
事發後，行政院秘書長李孟諺強調，蘇貞昌是使用家中尚未花費的三倍券支付，總金額為3010元，其中3000元為三倍券支付，10元則由他本人借給蘇貞昌，並未使用公款，由於交際科同仁事先提供政院資訊給店家，店家並未詢問就直接打上統編，因此已責成交際科同仁更換收據發票。
對此，民眾黨要求，要請行政院不要急著換發票，而是應該向公眾說明清楚事件的緣由及經過，並且公開原始發票上的內容，到底是打上10元、3000元，還是3010元？如果明知無法核銷還「超打」至3000元以上，是不是又是另外一種弊端？
民眾黨痛批，從「丁怡銘牛肉麵事件」直到這次「蘇貞昌院長買漫畫事件」也顯見出行政院對於開立發票打統編已經成為習慣，在鏡頭前尚且如此，鏡頭後究竟還有多少款項是被「誤植統編」的，行政院要好好說明清楚，且民進黨下次要在鏡頭前發布「霸氣購買」類型的新聞時，請記得出示發票，人民的血汗錢，不是拿來讓你「大內宣」，做足裡子面子用的！
民眾黨說，從「丁怡銘牛肉麵事件」直到這次「蘇貞昌院長買漫畫事件」，也顯見出行政院對於開立發票打統編已經成為習慣，在鏡頭前尚且如此，鏡頭後究竟還有多少款項是被「誤植統編」的，行政院要好好說明清楚。民進黨下次要在鏡頭前發布「霸氣購買」類型的新聞時，請記得出示發票，人民的血汗錢，不是拿來讓你「大內宣」，做足裡子面子用的。
新聞來源為Newtalk 新頭殼