罷韓二君子挨告開庭 張博洋：營養午餐本就可受公評
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-14 20:53:33
台灣基進新聞輿情部主任張博洋和wecare高雄發起人尹立，在10月間在臉書貼文評論國民黨高雄市議員邱于軒的先生張簡正偉承包營養午餐一事，質疑違反《公職人員利益衝突迴避法》，雙雙遭張簡正偉提告妨害名譽，今（14）日二人聯袂到出庭，認為貼文並非無的放矢，且營養午餐本來就是可受公評之事。
促轉會前副研究員吳佩蓉在9月底踢爆高雄市議員邱于軒的先生張簡正偉承包營養午餐並未披露兩人關係，質疑違反《公職人員利益衝突迴避法》，台灣基進新聞輿情部主任張博洋和wecare高雄在臉書上貼文對該議題發表評論，卻在11月遭張簡正偉提告妨害名譽，張博洋一度以為是被邱于軒議員提告，後來才知道提告人是邱于軒的先生張簡正偉，當時邱于軒則發出聲明表示「尊重我先生捍衛自己人格的作為！」張簡正偉的委任律師陳義文指出，基於偵查不公開不便透露細節，但提告是為了讓大眾了解，公眾人物任何評論前應合理查證，並以正面適當合理的手段公評，而非以公益之名、侮辱性言詞搏取聲量，造成人民公審的不當風氣。
張博洋的律師黃馨瑩則指出，張博洋先生這一篇文章並非無的放矢，是基於吳佩蓉小姐的貼文加上後續查證後所為的文章，也是基於監督高雄市政的公共利益才寫這篇文章，後續會盡力捍衛張博洋先生的言論自由，讓每一位公職人員的行為應受廣大民眾的監督。
張博洋認為，把腦筋動到學生的午餐上，這本身就是可受公評，高雄市民可以監督的事情，邱于軒議員也應該對高雄市民說清楚，而不是用告訴的方式來進行政治上的打壓，沒想到和罷韓夥伴wecare高雄尹立老師，再一次公開合體竟然是遭韓粉議員家屬提告，令人感到遺憾，但相信司法單位會還給高雄市民清白。尹立則表示，wecare高雄只是站在公共利益的角度轉發貼文，而且原始的出處其實就是吳佩蓉小姐提出的明確資料，還有議會答詢的影片，wecare高雄在發文前已做了基本查證的動作，是為了高雄的善意評論，也只有做了單純轉貼的動作，沒想到6月6號後和同為罷韓四君子的張博洋會因為這件事公開合體。