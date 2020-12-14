罷韓二君子挨告開庭　張博洋：營養午餐本就可受公評

台灣基進新聞輿情部主任張博洋和wecare高雄發起人尹立，在10月間在臉書貼文評論

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，雙雙遭張簡正偉提告妨害名譽，今（14）日二人聯袂到出庭，認為貼文並非無的放矢，且營養午餐本來就是可受公評之事。

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台灣基進新聞輿情部主任張博洋和wecare高雄在臉書上貼文對該議題發表評論，卻在11月遭張簡正偉提告妨害名譽，張博洋

一度以為是被邱于軒議員提告，後來才知道提告人是邱于軒的先生張簡正偉，當時邱于軒則發出聲明表示「尊重我先生捍衛自己人格的作為！」

陳義文